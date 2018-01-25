Фото: oboi-na-stol.com
Семейная пара в Барнауле назвала своего ребенка арабским именем Султан. Младенец появился на свет в Индустриальном районе города, пишет "Алтайская правда".
В мэрии отмечают, что Индустриальный район Барнаула, являющийся самым густонаселенным, не сбавляет темпов рождаемости. 24 января в районном отделе ЗАГС зарегистрировали 200-го малыша. Родители дали ему имя Дмитрий.
В текущем январе дети в основном получают распространенные имена. Мальчиков чаще называют Иванами и Дмитриями. Несколько лет лидируют древнегреческие имена Артем и Александр. Среди девичьих популярнейшими являются Екатерина и Мария. Также в январе родилось несколько Валерий и Ксений. При этом были рождены Султан и Эмилия, Родион и Элина.
Султан в переводе с арабского значит "власть", "правитель". Считается, что люди с таким именем мудры и доброжелательны. Во взрослой жизни им свойственен философский взгляд на жизнь. Также их отличают сила и храбрость.
Добавим, что 20 октября прошлого года в Смоленском районе на свет появился Аладдин Алексеевич Сказочный.
Комментарии
а чё Барсик не назвали? или Шарик ,Бобик ?
Козявкин Султан
Нехристи потому что, поэтому и назвли.
в честь Ахмед-Хана Султана
в Европе давно самое популярное имя малыша Мухамед, вот и до нас дошло переселение.
Сказочные хоть бы ребенка своего пожалели...раз уж самих бог обидел
Султан Васильевич Мухосранскый
ну что вы... может они не русские им можно.. нужно больше инфы
Султан Абдульгиевич Наххачатурчик
Барнаульцы называю своих детей не только именем Султан, но Ахмед, Мадина, Мохитобон, динамично развивающий горнозаводскойтурмедклостер особенно привлекателен для гостей с Востока, которые остаются здесь навсегда
Наши, живущие за границей иногда называют своего ребенка "Иван"!! прикиньте!!! )))
Гнать всех уз...в, ар...н, та....в и их родственников на родину. Запретить называть именами кроме славянских (русских). А кто ослушается высылать
Судя по комментам Россия самая доброжелательная, антинацистская страна!
а как такая речь, где-нибудь в бывшей Республике: "Гнать всех русских и их родственников в россию. Запретить называть именами кроме арабских (мусу...манских)! А кто ослушается высылать!"
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а если Алтайский край, Барнаул, Россия- их "Родина"? в голову не приходило? переселенец блин... сам-то откуда? зачем приехал сюда?
Если это семья дагестанцев живущих в Барнауле их куда гнать?
Стало попахивать украиной-гнать не наших из страны, титульная нация, называть только украинскими именами: Александр-Олександр и т.д.
самая доброжелательная, антинацистская страна!
к то злые? это мы то злые?
да и что
самая доброжелательная, антинацистская страна!
к то злые? это мы то злые?
да и что. Аты съезди на кавказ или в казань и скажи это, может там твоя злость быстро трансформируется в спокойствие
Кстати- самое смешное в "речи": "..всех уз...в, ар...н, та....в и их родственников на родину" - а родственников-то по какому признаку "гнать"??!!! )))))))))))) умора.
Элвису
Может они хотят воспользоваться методами германских нациков, создадут поезда с вагонами для людей, а на границе построят концентрационные лагеря для них и их родственников.
Это странно, когда русские называют своего ребенка Султан, а у казахов, узбеков это обычное имя.
добряк Элвис готов поделить свою землю с любым переселенцем.
щедрая душа или глупый неуч?
Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.
переселенец- ты, с такими не хотелось бы ("с любым" - на кой выдумываешь, а? где я такое писал??!!) ... в РФ больше сотни национальностей - "ученый" блин (прочитай свои каракули, если на то пошло)
Аты съезди на кавказ или в казань нефиг там делать, я же к ним не езжу, а почто они все к нам ? вот и нефиг
Элвис, нормальный мужик, не зря такой крутой ник выбрал, хотя Король р/н/ролла всегда единственный и не повторимый!
25.01.2018 14:06
- гость -
Не зарекайся, в жизни бывает всякое-вдруг тебя или твоего ребенка по работе пошлют в командировку на кавказ, а ты обделаешься от страху.
25.01.2018 14:00
Элвис
переселенец- ты, с такими не хотелось бы ("с любым" - на кой выдумываешь, а? где я такое писал??!!) ... в РФ больше сотни национальностей - "ученый" блин (прочитай свои каракули, если на то пошло)
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Главное, что бы органы не прочитали, а то "научат" новым фокусам.
в жизни бывает всякое-вдруг тебя или твоего ребенка по работе пошлют в командировку на кавказ
.
ну откуда же вы все сказочники вылазите?
"Аты съезди на кавказ или в казань нефиг там делать, я же к ним не езжу, а почто они все к нам ? вот и нефиг"
==
по своей же стране не может /не хочет передвигаться!!! )) да уж. в Республику Алтай- тоже не судьба? А я свободно езжу и по бывшему СССР, и за рубеж - слава Богу неадекватных с нацуклоном там - считанные единицы.
а Я понял вы сами из ЭТИх и вам типа обидно
не хочет передвигаться!!! ) нафиг нужно, что там не видели
Горы, Катунь - много чего. по работе м.б. хотя если подобные вопросы, то смысл..))
Сказочный ...
- был бы наилучший вариант.
по своей же стране не может
.
Весь Алтай и Алт. край изъезжен вдоль и поперек, уже не интересно, дальше в России не на что смотреть, путешествуем по миру
По ходу тут самый адекватный чувак это Элвис
Весь Алтай и Алт. край изъезжен вдоль и поперек, уже не интересно, дальше в России не на что смотреть, путешествуем по миру
По горячим путевкам в Турцию и Египет?
25.01.2018 15:09
- гость -
Ну можно и в Беларусь
25.01.2018 15:09
- гость -
нет, а что там?
местячковые знают только название 2-3 стран в мире
нет
Дайте ссылку на страничку в соцсетях или выложите сюда фоточки, где вы запечатлены в садах Боболи, ну или на крайний случай на фоне храма Афины. Или перед Триумфальной аркой в Париже. Да хотя бы на фоне Макдональдса в Берлине.
Дайте ссылку на страничку в соцсетях только идиоты имеют странички в соцсетях
25.01.2018 13:59
гость
Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.
---
Смешно. А где теперь те алтайцы? Загнаны в горы? Назовите в равнинной части Алтая хоть одно поселение алтайцев, сохранившееся с периода до переселения русских.
Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.
Вообще-то это алтайцы к русским попросились. Что бы не вырезали их, как кур. А мы их приняли в свою многонациональную семью. И ещё вопрос, кто с кем поделился.И кто такие алтайцы?По данным переписи 19 века на территории нынешней республики Алтай проживало более 70 этносов.
Смешно. А где теперь те алтайцы? Загнаны в горы? Назовите в равнинной части Алтая хоть одно поселение алтайцев, сохранившееся с периода до переселения русских.
Они всегда в горах и жили, лапоть!
В равнинной части их и не было никогда, скифы, позже тюрки. В горы их джунгары загнали вообще-то.
25.01.2018 15:41
Кот.Без сапог.
"Телеутская землица - в русских официальных документах XVII-XVIII веков территория на юго-западе Сибири, контролировавшаяся кочевым народом - телеутами; раннефеодальное объединение ("оток" или "княжество" телеутских родов. Современными историками и исследователями (И. С. Тенгереков[1], Ю. С. Худяков[2]) именуется также Теленгетским ханством или улусом. Кочевья телеутских князей находились в в предгорьях Алтая, Кулундинской степи и лесостепях верхнего Приобья и Притомья."
"Телеуты (самоназвание теленнет, тадар, байат-пачат) — тюркский коренной малочисленный народ в России, ведущий своё происхождение от тюркоязычного кочевого населения юга Западной Сибири"
Численность телеутов в РФ по переписи 2010 года - 2643 человека.
Судя по тому, что народ, некогда заселявший огромную территорию от Томска до Горно-Алтайска, практически вымер - он очень счастлив от того, что его приняли в русскую многонациональную семью.
25.01.2018 15:46
- гость -
В равнинной части их и не было никогда, скифы, позже тюрки.
---
Учите историю. Тюрки - это и есть алтайцы. Они жили на территории Алтая задолго до скифов, пережили три вторжения индоарийцев (скифы - это третье как раз), и остались жить дальше. А потом куда-то делись...
25.01.2018 15:48
- гость
ты же сам копирнул, что народ малочисленный. но тут же детскую русофобию врубил и начиркал про чуть не вымер. Изя, будь внимательнее, маме Соне не понравится.
Кот без мозгов свято верит, что все коренные народы сибири просились в расеюшку, как индейцы просились в штаты примерно)))
25.01.2018 15:52
- гость -
ты же сам копирнул, что народ малочисленный. но тут же детскую русофобию врубил и начиркал про чуть не вымер.
---
Да, все коренные народы Сибири и Дальнего Востока после включения в "дружную многонациональную семью" русскими сразу стали "малочисленными" и "вымирающими". Одни якуты более-менее уцелели на своем полюсе холода.
только идиоты имеют странички в соцсетях
Правильно. Они все такие, а ты не такой. Сканы страниц загранпаспорта с визами слабо выложить? Фото и ФИО не надо.
25.01.2018 16:00
- гость -
Кот без мозгов свято верит, что все коренные народы сибири просились в расеюшку, как индейцы просились в штаты примерно)))
---
Аналогия прямая, с той лишь разницей, что в Америке сейчас живет индейцев в три раза больше, чем в России - коренных народов Сибири и Дальнего Востока.
До 17 века кто жил здесь?
почему есть записи 18 века называющие эти места Алтайской Русью?
народы по названию местности на самом деле к какому этносу относятся?
Скоро Барнаул будет называться Барн - Аул...
25.01.2018 13:59
Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.
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В 1755-1758 г. манжуро-китайцами было уничтожено 1 млн. человек алтайцев. Спаслись только те, кто убежал на территорию России. Если бы Россия не пустила бы алтайцев, то сейчас не было бы ни одного алтайца.
25.01.2018 16:18
- гость -
К 1755 году территория Алтая уже была захвачена Российской Империей. Расскажите, как манчжуры кого-то геноцидили на этой территории?
Заходишь в магазин продуктов в Новосибирске, а там продавцы со Средней Азии.
25.01.2018 16:18
- гость -
В 1755-1758 г. манжуро-китайцами было уничтожено 1 млн. человек алтайцев. Спаслись только те, кто убежал на территорию России. Если бы Россия не пустила бы алтайцев, то сейчас не было бы ни одного алтайца.
---
На самом деле, китайцы разбили джунгар - вот они и сбежали на территорию России. Сейчас они называются калмыками, живут в Калмыкии, и к алтайцам не имеют никакого отношения.
25.01.2018 16:22
- гость -
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Не путайте Алтайский край и республику Алтай, Туву и Хакассию.
25.01.2018 16:27
- гость -
китайцы разбили джунгар
А где джунгары жили?
25.01.2018 16:27
- гость -
Я-то как раз не путаю. Это вы пытаетесь вбросами дезинформации запутать.
25.01.2018 16:32
- гость -
А где джунгары жили?
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Родина джунгар - западная Монголия. Границы ханства в разное время достигали восточного Казахстана, восточного Туркестана (СУАР), доходили до Алтайских гор. В степной части Алтая джунгары не жили.
25.01.2018 16:32
- гость -
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Где джунгары жили, когда их китайцы убивали?
Это кочевники, у которых не было своей территории.
25.01.2018 13:59
гость
Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.
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Алтайцы это кочевники, у которых не было постоянного жилья и своей земли. Приеду на рыбалку в Новосибирск, а потом скажу, что это моя земля.
25.01.2018 16:42
- гость -
Это кочевники, у которых не было своей территории.
---
Да, расскажите это монголам времен Чингиза.
25.01.2018 16:47
- гость -
Алтайцы это кочевники, у которых не было постоянного жилья и своей земли.
---
Место их кочевий - это и есть их земля.
25.01.2018 16:47
- гость -
Приеду на рыбалку в Новосибирск, а потом скажу, что это моя земля.
---
В общем-то, так вы с Сибирью и сделали.
25.01.2018 16:49
Место их кочевий - это и есть их земля.
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По вашей логике территория России принадлежит цыганам, которые по всей России путешествовали до 1991 года.
25.01.2018 16:59
- гость -
Если бы цыгане кочевали по одним и тем же территориям, которые, к тому же не были заселены до них - да, эта территория была бы их землей.
Алькаида понесла
По вашей логике территория России принадлежит цыганам, которые по всей России путешествовали до 1991 года.
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Цыганская федеративная республика
Узбагойтесь уже "коренные" вы здесь, если и были в гостях, не более. Про империю алтайцев от Томска до горных вершин улыбнуло... Вроде и народа такого до советской власти не было, просто общность племен, проживающих в горах и предгорьях и поныне. К татарам не примешивайтесь, не канает..