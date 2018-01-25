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Барнаульцы дали своему ребенку имя Султан

, ИА "Амител"
Малыш родился в Индустриальном районе города

Фото: oboi-na-stol.com

Семейная пара в Барнауле назвала своего ребенка арабским именем Султан. Младенец появился на свет в Индустриальном районе города, пишет "Алтайская правда". 

В мэрии отмечают, что Индустриальный район Барнаула, являющийся самым густонаселенным, не сбавляет темпов рождаемости. 24 января в районном отделе ЗАГС зарегистрировали 200-го малыша. Родители дали ему имя Дмитрий.

В текущем январе дети в основном получают распространенные имена. Мальчиков чаще называют Иванами и Дмитриями. Несколько лет лидируют древнегреческие имена Артем и Александр. Среди девичьих популярнейшими являются Екатерина и Мария. Также в январе родилось несколько Валерий и Ксений. При этом были рождены Султан и Эмилия, Родион и Элина.

Султан в переводе с арабского значит "власть", "правитель". Считается, что люди с таким именем мудры и доброжелательны. Во взрослой жизни им свойственен философский взгляд на жизнь. Также их отличают сила и храбрость.   

Добавим, что 20 октября прошлого года в Смоленском районе на свет появился Аладдин Алексеевич Сказочный.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2018 12:25
гость

а чё Барсик не назвали? или Шарик ,Бобик ?

0  0
25.01.2018 12:28
- гость -

Козявкин Султан

0  0
25.01.2018 12:28
Кот.Без сапог.

Нехристи потому что, поэтому и назвли.

0  0
25.01.2018 12:32
- гость -

в честь Ахмед-Хана Султана

0  0
25.01.2018 12:37
- гость -

в Европе давно самое популярное имя малыша Мухамед, вот и до нас дошло переселение.

0  0
25.01.2018 12:43
- гость -

Сказочные хоть бы ребенка своего пожалели...раз уж самих бог обидел

0  0
25.01.2018 12:51
- гость -

Султан Васильевич Мухосранскый

0  0
25.01.2018 12:52
- гость -

ну что вы... может они не русские им можно.. нужно больше инфы

0  0
25.01.2018 13:17
- гость -

Султан Абдульгиевич Наххачатурчик

0  0
25.01.2018 13:21
- гость -

Барнаульцы называю своих детей не только именем Султан, но Ахмед, Мадина, Мохитобон, динамично развивающий горнозаводскойтурмедклостер особенно привлекателен для гостей с Востока, которые остаются здесь навсегда

0  0
25.01.2018 13:23
Элвис

Наши, живущие за границей иногда называют своего ребенка "Иван"!! прикиньте!!! )))

0  0
25.01.2018 13:30
-гость-

Гнать всех уз...в, ар...н, та....в и их родственников на родину. Запретить называть именами кроме славянских (русских). А кто ослушается высылать

0  0
25.01.2018 13:34
гость

Судя по комментам Россия самая доброжелательная, антинацистская страна!

0  0
25.01.2018 13:37
Элвис

а как такая речь, где-нибудь в бывшей Республике: "Гнать всех русских и их родственников в россию. Запретить называть именами кроме арабских (мусу...манских)! А кто ослушается высылать!"
==
а если Алтайский край, Барнаул, Россия- их "Родина"? в голову не приходило? переселенец блин... сам-то откуда? зачем приехал сюда?

0  0
25.01.2018 13:40
гость

Если это семья дагестанцев живущих в Барнауле их куда гнать?

0  0
25.01.2018 13:42
гость

Стало попахивать украиной-гнать не наших из страны, титульная нация, называть только украинскими именами: Александр-Олександр и т.д.

0  0
25.01.2018 13:43
- гость -

самая доброжелательная, антинацистская страна!
к то злые? это мы то злые?
да и что

0  0
25.01.2018 13:46
гость

самая доброжелательная, антинацистская страна!
к то злые? это мы то злые?
да и что. Аты съезди на кавказ или в казань и скажи это, может там твоя злость быстро трансформируется в спокойствие

0  0
25.01.2018 13:49
Элвис

Кстати- самое смешное в "речи": "..всех уз...в, ар...н, та....в и их родственников на родину" - а родственников-то по какому признаку "гнать"??!!! )))))))))))) умора.

0  0
25.01.2018 13:54
гость

Элвису
Может они хотят воспользоваться методами германских нациков, создадут поезда с вагонами для людей, а на границе построят концентрационные лагеря для них и их родственников.

0  0
25.01.2018 13:54
- гость -

Это странно, когда русские называют своего ребенка Султан, а у казахов, узбеков это обычное имя.

0  0
25.01.2018 13:56
- гость -

добряк Элвис готов поделить свою землю с любым переселенцем.
щедрая душа или глупый неуч?

0  0
25.01.2018 13:59
гость

Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.

0  0
25.01.2018 14:00
Элвис

переселенец- ты, с такими не хотелось бы ("с любым" - на кой выдумываешь, а? где я такое писал??!!) ... в РФ больше сотни национальностей - "ученый" блин (прочитай свои каракули, если на то пошло)

0  0
25.01.2018 14:06
- гость -

Аты съезди на кавказ или в казань нефиг там делать, я же к ним не езжу, а почто они все к нам ? вот и нефиг

0  0
25.01.2018 14:08
гость

Элвис, нормальный мужик, не зря такой крутой ник выбрал, хотя Король р/н/ролла всегда единственный и не повторимый!

0  0
25.01.2018 14:13
гость


25.01.2018 14:06
- гость -
Не зарекайся, в жизни бывает всякое-вдруг тебя или твоего ребенка по работе пошлют в командировку на кавказ, а ты обделаешься от страху.

0  0
25.01.2018 14:13
- гость -


25.01.2018 14:00
Элвис

переселенец- ты, с такими не хотелось бы ("с любым" - на кой выдумываешь, а? где я такое писал??!!) ... в РФ больше сотни национальностей - "ученый" блин (прочитай свои каракули, если на то пошло)
------------------------------------





Главное, что бы органы не прочитали, а то "научат" новым фокусам.

0  0
25.01.2018 14:26
- гость -

в жизни бывает всякое-вдруг тебя или твоего ребенка по работе пошлют в командировку на кавказ
.
ну откуда же вы все сказочники вылазите?

0  0
25.01.2018 14:26
Элвис

"Аты съезди на кавказ или в казань нефиг там делать, я же к ним не езжу, а почто они все к нам ? вот и нефиг"

==
по своей же стране не может /не хочет передвигаться!!! )) да уж. в Республику Алтай- тоже не судьба? А я свободно езжу и по бывшему СССР, и за рубеж - слава Богу неадекватных с нацуклоном там - считанные единицы.

0  0
25.01.2018 14:27
- гость -

а Я понял вы сами из ЭТИх и вам типа обидно

0  0
25.01.2018 14:35
- гость -

не хочет передвигаться!!! ) нафиг нужно, что там не видели

0  0
25.01.2018 14:38
Элвис

Горы, Катунь - много чего. по работе м.б. хотя если подобные вопросы, то смысл..))

0  0
25.01.2018 14:59
- гость -

Сказочный ...
- был бы наилучший вариант.

0  0
25.01.2018 15:04
- гость -

по своей же стране не может
.
Весь Алтай и Алт. край изъезжен вдоль и поперек, уже не интересно, дальше в России не на что смотреть, путешествуем по миру

0  0
25.01.2018 15:04
гость

По ходу тут самый адекватный чувак это Элвис

0  0
25.01.2018 15:09
- гость -

Весь Алтай и Алт. край изъезжен вдоль и поперек, уже не интересно, дальше в России не на что смотреть, путешествуем по миру

По горячим путевкам в Турцию и Египет?

0  0
25.01.2018 15:11
гость


25.01.2018 15:09
- гость -
Ну можно и в Беларусь

0  0
25.01.2018 15:17
- гость -


25.01.2018 15:09
- гость -
нет, а что там?

0  0
25.01.2018 15:17
- гость -

местячковые знают только название 2-3 стран в мире

0  0
25.01.2018 15:21
- гость -

нет

Дайте ссылку на страничку в соцсетях или выложите сюда фоточки, где вы запечатлены в садах Боболи, ну или на крайний случай на фоне храма Афины. Или перед Триумфальной аркой в Париже. Да хотя бы на фоне Макдональдса в Берлине.

0  0
25.01.2018 15:28
- гость -

Дайте ссылку на страничку в соцсетях только идиоты имеют странички в соцсетях

0  0
25.01.2018 15:30
- гость -

25.01.2018 13:59
гость
Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.
---
Смешно. А где теперь те алтайцы? Загнаны в горы? Назовите в равнинной части Алтая хоть одно поселение алтайцев, сохранившееся с периода до переселения русских.

0  0
25.01.2018 15:41
Кот.Без сапог.

Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.

Вообще-то это алтайцы к русским попросились. Что бы не вырезали их, как кур. А мы их приняли в свою многонациональную семью. И ещё вопрос, кто с кем поделился.И кто такие алтайцы?По данным переписи 19 века на территории нынешней республики Алтай проживало более 70 этносов.

Смешно. А где теперь те алтайцы? Загнаны в горы? Назовите в равнинной части Алтая хоть одно поселение алтайцев, сохранившееся с периода до переселения русских.

Они всегда в горах и жили, лапоть!

0  0
25.01.2018 15:46
- гость -

В равнинной части их и не было никогда, скифы, позже тюрки. В горы их джунгары загнали вообще-то.

0  0
25.01.2018 15:48
- гость -

25.01.2018 15:41
Кот.Без сапог.
"Телеутская землица - в русских официальных документах XVII-XVIII веков территория на юго-западе Сибири, контролировавшаяся кочевым народом - телеутами; раннефеодальное объединение ("оток" или "княжество" телеутских родов. Современными историками и исследователями (И. С. Тенгереков[1], Ю. С. Худяков[2]) именуется также Теленгетским ханством или улусом. Кочевья телеутских князей находились в в предгорьях Алтая, Кулундинской степи и лесостепях верхнего Приобья и Притомья."
"Телеуты (самоназвание теленнет, тадар, байат-пачат) — тюркский коренной малочисленный народ в России, ведущий своё происхождение от тюркоязычного кочевого населения юга Западной Сибири"
Численность телеутов в РФ по переписи 2010 года - 2643 человека.

Судя по тому, что народ, некогда заселявший огромную территорию от Томска до Горно-Алтайска, практически вымер - он очень счастлив от того, что его приняли в русскую многонациональную семью.

0  0
25.01.2018 15:52
- гость -

25.01.2018 15:46
- гость -
В равнинной части их и не было никогда, скифы, позже тюрки.
---
Учите историю. Тюрки - это и есть алтайцы. Они жили на территории Алтая задолго до скифов, пережили три вторжения индоарийцев (скифы - это третье как раз), и остались жить дальше. А потом куда-то делись...

0  0
25.01.2018 15:52
- гость -

25.01.2018 15:48
- гость

ты же сам копирнул, что народ малочисленный. но тут же детскую русофобию врубил и начиркал про чуть не вымер. Изя, будь внимательнее, маме Соне не понравится.

0  0
25.01.2018 16:00
- гость -

Кот без мозгов свято верит, что все коренные народы сибири просились в расеюшку, как индейцы просились в штаты примерно)))

0  0
25.01.2018 16:00
- гость -

25.01.2018 15:52
- гость -
ты же сам копирнул, что народ малочисленный. но тут же детскую русофобию врубил и начиркал про чуть не вымер.
---
Да, все коренные народы Сибири и Дальнего Востока после включения в "дружную многонациональную семью" русскими сразу стали "малочисленными" и "вымирающими". Одни якуты более-менее уцелели на своем полюсе холода.

0  0
25.01.2018 16:01
- гость -

только идиоты имеют странички в соцсетях

Правильно. Они все такие, а ты не такой. Сканы страниц загранпаспорта с визами слабо выложить? Фото и ФИО не надо.

0  0
25.01.2018 16:03
- гость -

25.01.2018 16:00
- гость -
Кот без мозгов свято верит, что все коренные народы сибири просились в расеюшку, как индейцы просились в штаты примерно)))
---
Аналогия прямая, с той лишь разницей, что в Америке сейчас живет индейцев в три раза больше, чем в России - коренных народов Сибири и Дальнего Востока.

0  0
25.01.2018 16:17
- гость -

До 17 века кто жил здесь?
почему есть записи 18 века называющие эти места Алтайской Русью?
народы по названию местности на самом деле к какому этносу относятся?

0  0
25.01.2018 16:17
Гость

Скоро Барнаул будет называться Барн - Аул...

0  0
25.01.2018 16:18
- гость -

25.01.2018 13:59
Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.
-----------------------------------
В 1755-1758 г. манжуро-китайцами было уничтожено 1 млн. человек алтайцев. Спаслись только те, кто убежал на территорию России. Если бы Россия не пустила бы алтайцев, то сейчас не было бы ни одного алтайца.

0  0
25.01.2018 16:22
- гость -

25.01.2018 16:18
- гость -
К 1755 году территория Алтая уже была захвачена Российской Империей. Расскажите, как манчжуры кого-то геноцидили на этой территории?

0  0
25.01.2018 16:24
- гость -

Заходишь в магазин продуктов в Новосибирске, а там продавцы со Средней Азии.

0  0
25.01.2018 16:27
- гость -

25.01.2018 16:18
- гость -
В 1755-1758 г. манжуро-китайцами было уничтожено 1 млн. человек алтайцев. Спаслись только те, кто убежал на территорию России. Если бы Россия не пустила бы алтайцев, то сейчас не было бы ни одного алтайца.
---
На самом деле, китайцы разбили джунгар - вот они и сбежали на территорию России. Сейчас они называются калмыками, живут в Калмыкии, и к алтайцам не имеют никакого отношения.

0  0
25.01.2018 16:27
- гость -

25.01.2018 16:22
- гость -
--------------------------
Не путайте Алтайский край и республику Алтай, Туву и Хакассию.

0  0
25.01.2018 16:32
- гость -

25.01.2018 16:27
- гость -
китайцы разбили джунгар
А где джунгары жили?

0  0
25.01.2018 16:32
- гость -

25.01.2018 16:27
- гость -
Я-то как раз не путаю. Это вы пытаетесь вбросами дезинформации запутать.

0  0
25.01.2018 16:39
- гость -

25.01.2018 16:32
- гость -
А где джунгары жили?
---
Родина джунгар - западная Монголия. Границы ханства в разное время достигали восточного Казахстана, восточного Туркестана (СУАР), доходили до Алтайских гор. В степной части Алтая джунгары не жили.

0  0
25.01.2018 16:42
- гость -

25.01.2018 16:32
- гость -
--------------------
Где джунгары жили, когда их китайцы убивали?

Это кочевники, у которых не было своей территории.

0  0
25.01.2018 16:47
- гость -

25.01.2018 13:59
гость
Ну алтайцы же поделились своей землей для русских, и все мирно уживаются.
-----------------------------
Алтайцы это кочевники, у которых не было постоянного жилья и своей земли. Приеду на рыбалку в Новосибирск, а потом скажу, что это моя земля.

0  0
25.01.2018 16:48
- гость -

25.01.2018 16:42
- гость -
Это кочевники, у которых не было своей территории.
---
Да, расскажите это монголам времен Чингиза.

0  0
25.01.2018 16:49
- гость -

25.01.2018 16:47
- гость -
Алтайцы это кочевники, у которых не было постоянного жилья и своей земли.
---
Место их кочевий - это и есть их земля.

0  0
25.01.2018 16:59
- гость -

25.01.2018 16:47
- гость -
Приеду на рыбалку в Новосибирск, а потом скажу, что это моя земля.
---
В общем-то, так вы с Сибирью и сделали.

0  0
25.01.2018 16:59
- гость -

25.01.2018 16:49
Место их кочевий - это и есть их земля.
-----------------------------
По вашей логике территория России принадлежит цыганам, которые по всей России путешествовали до 1991 года.

0  0
25.01.2018 17:02
- гость -

25.01.2018 16:59
- гость -
Если бы цыгане кочевали по одним и тем же территориям, которые, к тому же не были заселены до них - да, эта территория была бы их землей.

0  0
25.01.2018 18:46
- гость -

Алькаида понесла

0  0
25.01.2018 18:54
- гость -



По вашей логике территория России принадлежит цыганам, которые по всей России путешествовали до 1991 года.
------------
Цыганская федеративная республика

0  0
25.01.2018 18:59
- гость -

Узбагойтесь уже "коренные" вы здесь, если и были в гостях, не более. Про империю алтайцев от Томска до горных вершин улыбнуло... Вроде и народа такого до советской власти не было, просто общность племен, проживающих в горах и предгорьях и поныне. К татарам не примешивайтесь, не канает..

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