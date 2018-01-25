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Минстройтранс Алтайского края опубликовал программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской агломерации на 2018-2019 годы. Ведомство готовило этот документ еще в конце прошлого года для защиты проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как следует из документа, в 2017 году на территории Барнаула было зарегистрировано 1253 дорожно–транспортных происшествия, подлежащих государственному статистическому учету (-6,9% к 2016 году). В автомобильных авариях погибли 38 человек и пострадали 1488 человек. Тяжесть последствий ДТП по городу составила -2,5 (2016 год -1,9). Основными видами ДТП стали наезд на пешеходов (20 человек погибли), столкновение транспортных средств (11 человек погибли). На 18,8% снизилось количество наездов на препятствие (с 64 до 52), в которых 77 человек травмированы (-12,5% к 2016 г. — 88), трое погибли (2016 г. -3).

Количество происшествий по вине водителей транспорта снизилось на 4,6%. Зарегистрировано 981 ДТП (2016 г. – 1028) (удельный вес 78,3% от всех ДТП), в которых 28 человек погибли (+21,7% к 2016 г. – 23) и 1216 получили телесные повреждения (-7,5% к 2016 г. — 1314).

Самым аварийным днем в Барнауле стал вторник. В этот день недели произошло 193 ДТП, в которых 4 человека погибли, 213 получили травмы. При этом самыми тяжелыми были автомобильные аварии на выходных: суббота – 170 ДТП, в которых 9 человек погибли, 209 получили травмы, а в воскресенье – 172 ДТП, в которых 10 человек погибли, 235 получили травмы.

Чаще всего ДТП происходили с 12.00 до 15.00 и с 18.00 до 21.00. Из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами произошло 166 ДТП (2016 – 190) (удельный вес 13,2% от всех ДТП), в которых 158 человек получили травмы (-15,5% к 2016 г. — 187), 11 погибли, что на 22% больше, чем годом ранее.

"В результате проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на территории городского округа — города Барнаула Алтайского края, установлено, что отсутствие или неправильное применение технических средств организации дорожного движения является сопутствующим фактором 32% всех дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП). Мероприятия по установке новых, замене и модернизации существующих технических средств организации дорожного движения должны позволить переломить негативную тенденцию к возрастанию тяжести и количества ДТП на территории города Барнаула", — говорится в докладе.

На данный момент в Барнауле насчитывается 228 тысяч автомобилей. С 2009 года количество зарегистрированного автотранспорта возросло на 35 тысяч единиц (или на 19%). Таким образом, на 1000 жителей города приходится 300 автомобилей.

Кроме того, в документе названы самые "опасные" улицы Барнаула, где чаще всего происходят аварии, и рекомендации, как можно исправить ситуацию. Наибольшее количество автомобильных аварий в прошлом году произошло на участках Антона Петрова в районе ТРЦ "Огни", на улице Телефонной, а также на проспекте Ленина в районе площади Октября, перекрестка с улицами Космонавтов и Гоголя. Также проблемными остаются улицы Малахова, Попова и Павловский тракт. Бороться с авариями на данных участках собираются с помощью камер фотовидеофиксации, а также установкой светофоров, размещением постов ДПС. Больше всего человек погибло в ДТП в Барнауле в прошлом году на улице Трактовой.

В документе сообщается, что за последние годы в Барнауле резко возросло количество автомобильного транспорта. Ремонт дорог будет осуществляться для того, чтобы разгрузить основные городские магистрали.

"Из-за узких дорог интенсивные потоки транспорта движутся по жилым улицам, в результате этого ухудшается экологическое состояние, загрязняется атмосфера, повышается уровень шума, растет количество дорожно-транспортных происшествий. Выбор приоритетных участков ремонтных работ на 2018-2019 годы осуществлен исходя из наличия на дорогах и улицах высокой интенсивности движения автомобильного транспорта, неудовлетворительного состояния дорожной одежды и, как следствие, участившихся случаев создания заторовых и аварийных ситуаций", — говорится в докладе.