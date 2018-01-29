Понедельник, 29 Январь, 10:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Депутаты Госдумы предлагают приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства. Поддерживаете ли вы это решение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,83
€ 69,61
640363
-15°
Обь
317см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Морозы на Алтае Выборы президента - 2018
Новости

Биткоин: риски и перспективы

, ИА "Амител"
Директор по развитию TeleTrade в Европе Збигнев Грутковски рассказал о будущем криптовалюты

На сегодняшний день в 26 странах мира представлена группа компаний TeleTrade. В России с 2017 года клиентов обслуживает форекс-дилер Телетрейд Групп, имеющий лицензию Банка России. Отечественный рынок – не единственный регулируемый. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски.

Збигнев, вы регулярно знакомите клиентов TeleTrade с возможностями рынка криптовалют. В последние дни мы наблюдаем серьезное падение биткоина. Кто-то считает, что "лучшие времена для биткоина и всех криптовалют позади", как главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов. Кто-то видит в нынешнем снижении курса всего лишь "резкие движения вниз", как аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Есть и те, кто уверен, что к концу 2018 года один биткоин будет стоить 100 000 долларов США – например, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. Как вы оцениваете будущее этой криптовалюты?

- Сложно сказать, что будет с биткоином в долгосрочной перспективе. Однако обращает на себя внимание тот факт, что технология блокчейн уже нашла применение за рамками крипторынка и успешно внедряется во многих банках, финансовых учреждениях. Ряд государств ведет разработку национальных криптовалют на базе этой или же сходных технологий, появившихся вследствие эволюции блокчейна.

Сегодня многие эксперты говорят, что биткоин – это "король на час". По сути, это структура пирамидального типа…

- Да, я знаком с мнениями такого рода. Это популярная гипотеза. Однако согласиться с тем, что биткоин – это финансовая пирамида, не могу.

Посмотрите, какая структура биткоина, как работает блокчейн. Сегодня эта криптовалюта не только торгуется на мировых рынках, но и принимается к оплате в магазинах и в Азии, и в Европе, и в США. Я достаточно хорошо разобрался в блокчейне и в состоянии каждому объяснить, что биткоин – это не финансовая пирамида.

Да, с появлением биткоина появились финансовые пирамиды, которые частично восприняли идею криптовалюты. Используя сомнительные легенды, они убеждают людей вкладывать средства в их мошеннические схемы. Однако сам по себе биткоин не может быть пирамидой. Биткоин – это неповторимая цифровая запись.

Кто-то недавно заметил, что объем электроэнергии, затраченной на майнинг, равен объему потребления какой-нибудь небольшой европейской страны. Вас не смущает, что биткоин, по сути, не имеет никакого обеспечения?

- Бумажные деньги, к которым мы привыкли, называются фиатными или фидуциарными валютами. Традиционная платежная система основана на вере людей в стоимость денег и в гарантии выпускающего их государства.

Биткоин тоже стал фидуциарной валютой, основанной на вере. При этом за биткоином целая инфраструктура для обработки данных. И она ежедневно требует больших затрат электроэнергии для майнинга. 

Да, по сути, только рынок и вера инвесторов обеспечивают цену на криптовалюту. И хотя в отношении биткоина отсутствует контроль со стороны государства, и это несет с собой большие риски, но блокчейн помогает сбалансировать эти факторы риска.

Всё это интересует меня сегодня больше всего. И эти фундаментальные знания о криптовалюте я передаю клиентам TeleTrade.

Будущее крипторынка очень сложно сейчас спрогнозировать. Я понимаю, что будут появляться пирамиды или другие мошеннические схемы, использующие идею биткоина. Уже есть примеры криптобирж, которые исчезли вместе с деньгами инвесторов. Думаю, это происходит из-за отсутствия контроля.

Тем не менее миллионы людей по всему миру продолжают покупать и продавать биткоин и даже умудряются получать на этом прибыль.

- Как это ни парадоксально, главный плюс биткоина (то, что его никто не контролирует) является одновременно и основным источником риска.

Понимая это и заботясь о безопасности инвестиций наших клиентов, в TeleTrade мы предлагаем контракты на криптовалюты (CFD on crypto). В Евросоюзе, в европейской регулируемой юрисдикции, TeleTrade работает по лицензии Кипрской комиссии по ценным бумагам (CySEC). По этой причине наши контракты на криптовалюту безопасны.

Клиент, который торгует контрактами на криптовалюты через TeleTrade, может быть спокоен: его деньги никто не украдет и не исчезнет вместе с ними. На мой взгляд, CFD на криптовалюту – это самая безопасная форма инвестиций для тех, кто хочет работать на этом рынке.

***Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
10:13
30 человек эвакуировали из загоревшейся пятиэтажки в Барнауле 0
10:04
СМИ назвали сумму утекших из России денег за 30 лет 0
10:00
"Сибсоцбанк": показатели и темпы развития в 2017 году 0
09:53
Папа Римский рассказал, что начинает и заканчивает день "по-украински" 0
09:37
Водитель на "семерке" влетел в дорожное ограждение в центре Барнаула 0
09:24
Снег с улиц Барнаула в ночь на 29 января убирали 62 спецмашины 2
09:17
Жительница Новосибирска завоевала титул "Мисс бикини мира" 6
09:06
Восточную пуму официально признали вымершей 0
08:57
Амурский тигр атаковал двух охотников в Приморье 4
08:43
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 января 1
08:22
Аксенов назвал Крымский полуостров "неприступной крепостью" 0
08:13
Строим настоящее и растим будущее: холдинг "Алтайлес" отметил 10-летие 0
08:04
Биткоин: риски и перспективы 0
07:50
Самые необычные отечественные автомобили, о которых мало кто знает 2
07:34
Молодежные мероприятия в Барнауле могут стоить бюджету почти 2,5 млн руб. 0
07:25
Как чиновники пожертвовали "домом Носовича" в Барнауле ради новой высотки 5
07:19
Голливудская блондинка: фото прекрасной Хизер Грэм 0
07:03
Коттедж на границе с лесом продают под Барнаулом за 11,9 млн рублей 4
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 29 января 0
06:32
"Если жена тебе изменила, то радуйся": лучшие фразы Чехова 1
06:17
Снег и потепление до -12 градусов придут в Алтайский край 29 января 0
06:01
Обычный февраль и теплый март: как Алтай проводит зиму и встретит весну 0
23:06
Американские ученые выяснили, как избежать укусов комаров 2
22:03
Спасатели в Салехарде сняли с окна восьмого этажа девочку, звавшую маму 0
21:07
Гинеколог из Бразилии отвлекает рожениц от боли с помощью танцев 0
20:05
Зюганов назвал "омерзительным" фильм "Смерть Сталина" 6
19:29
Почти 40 детей умерли в Америке из-за вспышки гриппа 9
19:10
Президент Молдовы Игорь Додон провел отпуск на Алтае 8
18:25
Автомобиль такси врезался в дерево в Барнауле 1
18:02
Основатель IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года 2
17:27
Двое подростков обстреляли трамвай из пневматики в Санкт-Петербурге 1
17:05
Ночью 29 января Алтайский край охладится до -33 градусов 0
16:34
Первую коммерческую ракету запустят в Китае этим летом 2
16:03
Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 0
15:31
Мужчина в Москве пытался поджечь себя в квартире 0
15:04
Премьер-министр Польши считает Россию серьезной угрозой 17
14:24
Пьяный отец в Якутии выбросил из окна восьмого этажа 10-месячную дочь 15
14:04
Почти 20 человек тушили жилой дом в Рубцовске 0
13:36
Посетитель магазина в Барнауле рассчитался поддельной пятитысячной купюрой 0
13:04
Шестеро взрослых и двое детей едва не замерзли на алтайской трассе в морозы 2
12:35
Ботинки из рыбьей кожи начали производить в Германии 3
12:01
Неизвестный водитель сбил пешехода в центре Барнаула и скрылся с места ДТП 8
11:35
Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии 87
11:03
Россиянка пыталась вывезти в Израиль алмазы на 8 млн рублей 19
10:29
Сооснователь Apple продал ради спокойствия все биткоины 1
10:02
Секретарь Союза журналистов РФ Борис Резник скончался в возрасте 77 лет 0
09:39
Владивосток стал столицей "Тотального диктанта" в этом году 0
09:05
Алтайские коровы из-за аномальных холодов стали больше давать молока 19
08:35
Штраф до 300 рублей грозит мужчинам, зарегистрировавшим однополый брак 22
08:17
Ночной пожар в Бийске тушили почти полчаса 1
07:50
Богатые закрома: Алтай остается самым большим зернохранилищем за Уралом 7
07:34
Что такое персональные данные и как обезопасить себя интернете 0
07:19
Телецкое озеро из-за аномальных холодов стало сильнее затягиваться льдом 0
07:03
Дом с бассейном и беседкой-барбекю продают под Барнаулом за 15 млн рублей 3
06:48
Ежедневник Амик: Павлов день и день без Интернета 0
06:32
Жители Горного Алтая смогут выбрать президента даже при погодных аномалиях 2
06:17
Когда в 2018 году будут отмечать китайский Новый год и как его праздновать 7
06:01
Ура, теплеет: 20-градусный мороз сменит аномальные холода на Алтае 0
23:06
Знаменитый сериал "Зачарованные" будет переснят 4
22:07
Ученые назвали причину преждевременного старения 1
21:05
Нашумевшая книга Вульфа о Трампе весной поступит в продажу в России 0
20:05
Музеи в Париже эвакуируют из-за наводнения 3
19:38
Поклонская рассказала, какие страны хочет посетить с официальным визитом 17
19:05
Американец разработал систему обучения, где дети вслепую собирают автомат 1
18:25
Порошенко поддержал Америку в расширении антироссийских санкций 5
17:45
Десять человек погибли при взрыве в дипквартале Кабула 0
17:26
Иномарка едва не врезалась в забор после ДТП в Барнауле 1
17:02
Сорокаградусные морозы вновь ударят по Алтайскому краю ночью 28 января 0
16:24
Журналист-международник Борис Туманов скончался на 80-м году жизни 0
16:02
Количество отравившихся в школе Хабаровска возросло до 100 человек 0
15:28
Больше 10 человек тушили многоэтажку в Бийске 0
15:03
Америка расширила санкционный список против России 22
14:48
Автобусы и машины на дизеле не пустят из Алтая в Казахстан из-за морозов 4
14:02
Барнаульца задержали в многоэтажке с наркотиками в кармане 4
13:35
Пробная перепись населения пройдет в России осенью 0
13:04
Пассажир бизнес-класса ударил стюардессу по лицу 11
12:32
Барнаульцам предложили подумать о переименовании Соцпроспекта 55
12:05
Семья из пяти человек сгорела на пожаре в Пермском крае 0
11:34
Антироссийские санкции в Германии сравнили с "мертвой лошадью" 4
11:05
Россияне теперь могут жаловаться на невыплату зарплаты через приложение 2
10:35
Новогодняя красота на улицах Москвы останется до конца зимы 0
10:08
Бездомный кот спас от холода в Калининграде пропавшего ребенка 5
09:37
Порошенко предложил создать коалицию против России 11
09:12
Лебедям в алтайском заказнике увеличили норму корма из-за морозов 3
08:55
Восемь минут потребовалось пожарным, чтоб потушить жилой дом на Алтае 1
08:28
Главное - мода: барнаульцы обсуждают фото юноши с голыми лодыжками в мороз 33
08:04
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 2
07:50
Готовим манник по классическому рецепту: инфографика от Кухни.Amic.ru 0
07:34
Губернатор Карлин высказался за застройку Барнаула по правому берегу Оби 26
07:21
Вечно молодые и прекрасные: рассказываем о звездах, которые не стареют 0
07:03
Двухуровневую квартиру продают в центре Барнаула за 12 млн рублей 14
06:48
Ежедневник Amic.ru: cнятие блокады Ленинграда и приметы о погоде 0
06:32
Лагерь Освенцим: самая страшная страница истории Второй мировой 11
06:18
Холод, уходи: аномальный мороз доживает последние сутки в Алтайском крае 1
06:01
Реконструированный Центральный рынок в Барнауле откроют ко Дню города 9
05:40
Логика от Володина: повышение МРОТ приведет к увеличению зарплат 8
04:19
Инвалидам могут разрешить ездить в автомобиле непристегнутыми 3
03:22
Насильник и убийца школьницы получит от государства квартиру 13
02:14
МОК ответил на письмо отстраненного от Олимпийских игр Виктора Ана 4
01:01
МВД лишило паспортов двух мужчин, вступивших в гей-брак 3
00:23
Ученые заявили о вреде мастурбации для здоровья 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.