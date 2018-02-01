Барнаульские автомобилисты могут значительно сэкономить свое время и средства при поиске необходимых запчастей, если встанет вопрос ремонта "железного коня". Купить все для авто иностранного производства теперь можно будет в магазине "Автотрейд" — крупнейшем представителе известных производителей автозапчастей для автомобилей японского и европейского производства, начиная с 1998 года. Уже в феврале в краевой столице состоится открытие магазина. Этого события ждали многие автомобилисты краевой столицы, так как здесь можно приобрести практически все, что может потребоваться в случае поломки их авто. Магазин откроется в удобном месте города – на проспекте Строителей, 96 - покупки совершать будет удобно жителям любого района.

В ассортименте компании более 70 тысяч наименований автозапчастей: от сальников, прокладок и приводных ремней до кузовного железа, деталей двигателя, трансмиссии и подвески. В наличии всегда имеются как оригинальные запчасти, так и дубликаты.

Отдельное место в ассортименте компании "Автотрейд" занимают запчасти SAT. Это собственная торговая марка, которую компания вывела на рынок в 2000 году. Запчасти производятся более чем на 50 заводах, расположенных в разных странах мира. А ассортимент охватывает, пожалуй, все, что есть в автомобиле: от кузовных деталей до ходовой части, цепей и головки блока цилиндров — из представленных деталей можно было бы полностью собрать новое авто. При этом, как владелец бренда, компания представляет наиболее выгодные цены на запчасти этой марки.

Специалисты "Автотрейд" предлагают помощь в выборе необходимых для ремонта автозапчастей. Менеджеры магазина помогут подобрать запчасти, предложат альтернативные варианты и расскажут обо всех характеристиках того или иного выбора. Также есть возможность удобного поиска нужных деталей на сайте организации. Для посетителей – удобная навигация, много полезной специализированной информации, каталог продукции и помощь онлайн-консультанта.

"Автотрейд":

г. Барнаул, пр. Строителей, 96

тел.: 8 (3852) 560-550

Сайт: autotrade.su