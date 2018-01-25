Фото: tumblr.com
Пенсионерка из Михайловского района идет под суд по обвинению в убийстве сожителя своей дочери, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
Совершение убийства инкриминируют 55-летней женщине, которая 9 ноября прошлого года, как утверждает следствие, во время семейного застолья повздорила с гражданским супругом своей дочери.
"На почве возникших личных неприязненных отношений в связи с высказанными оскорблениями в ее адрес обвиняемая взяла с кухонного стола нож и нанесла мужчине несколько ударов в область грудной клетки. От причиненных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — уточняют обстоятельства этой кровавой истории в СКР.
Ранее обвиняемая уже была осуждена за убийство своего сожителя и длительное время отбывала наказание. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Вот такая мама(
Это к вопросу о наказаниях за убийство. Убила одного, вышла, убила второго
Перестаньте, пожалуйста, ставить такие картинки!!!
Я бы тоже тока на встречи с заводчанами смотрел.
Это к вопросу о наказаниях за убийство. Убила одного, вышла, убила второго
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Наша так называемая "исправительная" система это школа для преступников. Лично я в ней совсем смысла не вижу. А вот денег на эту махину уходит больше чем на здравоохранение. Почему бы не сделать проще? Первое убийство - громадный штраф в пользу родственников убиенного. Не сможешь заплатить - голову с плеч. Второе убийство - голову с плеч.