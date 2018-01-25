Фото: currency-graphs.com
Курс доллара США опустился до трехлетнего минимума по отношению к шести основным валютам: евро, фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, а также австралийскому и канадскому доллару. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на портал Market Watch.
По отношению к евро американский доллар подешевел на 0,32%, к британскому фунту - на 0,68%. Подчеркивается, что одной из причин падения курса стало выступление главы Минфина США Стивена Мнучина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он подчеркнул, что ослабление доллара является позитивным моментом, "поскольку оно благоприятствует торговле". Также Мнучин отметил, что правительство Соединенных Штатов не обеспокоено падением курса.
Согласно данным Центробанка, официальный курс доллара, установленный Банком РФ на среду, 24 января, опустился до 56,4115 рубля.
Комментарии
Кто-то собрался стать президентов в четвертый раз....
Потерпите чуток....
После марта попрёт вверх-денег в казне нету,надо рублёвую массу повышать.....
После марта попрёт вверх точно-приточно?? смотрите у меня а то деньги на отпуск в долларах... потом проверю
надо брать
Сдаётся мне цены на бензин на этом фоне могут ...
цены на бенз уже превысили цены треклятых пиндосов
Уровень доходов -в открытом доступе
Цены на бенз тож исскуственно держат-потом собачку с поводка спустят .в марте-апреле
И патриоты за 11.80 вам расжуют что это правильно
а цены у нас вообще ни к чему не привязаны
В статье речь идет о курсе по отношению к списку валют в котором нет рубля. А вы все про выборы да бензин.
А вы все про выборы да бензин. а что еще обсуждать? дойки берковой? что мы там не видели
Молился не зря ежедневно и еженощно наш Владимир Владимирыч Матушке Углеводородице и трем деточкам еённым - Авось, Небось и Как-Нибудь. Вот чудо и свершилось, поднялись цены на нефть.
"В статье речь идет о курсе по отношению к списку валют в котором нет рубля."
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Внимательно читаем заметку с самого насала: "По отношению к рублю курс опустился до 56 рублей"
Бензин в штатах уже дешевле, чем у нас.
Вот если бы перевести сейчас всё в резаную бумагу и все цены поменять на баксы......
От бы бабушки удивились какие у них пенсии по сравнению с теми бабушками где негров линчуют
Лучше бы он опустился до минимума 2013 г., до 30 руб. за доллар!
"Лучше бы он опустился до минимума 2013 г., до 30 руб. за доллар!"
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А кака вам разница, если коммуналка и бензин всё равно подорожают?
25.01.2018 12:59
гость
Потерпите чуток....
После марта попрёт вверх-денег в казне нету,надо рублёвую массу повышать.....
Да вот ждем с 14 года доллар за 100 и выше, сколько еще то ждать?
Купившие бакс по 80 рублей со злостью смотрят на свои локти.
25.01.2018 13:49
Павсекакий
Вы только заголовки и анонсы придуманные Амиком читаете или первоисточник на который идет ссылка все же важнее? Оффтопик, тем более недостоверный (если проверить, например, по ru.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/) неинтересен. Если на то пошло, можно и об индексе Биг-Мака в теме о курсе валют поговорить.
надо на выборах выбрать нашего народного президента и будет всем хорошо
Я, блин, в 2014 взял штуку баксов по 59, он до 70 поднялся, надо было сбрасывать. Так нет, до 100 ждал. Дождался
Купившие бакс по 80 рублей со злостью смотрят на свои локти.
знаю людей которые развелись по этой причине. муженек нахватал баксов. хотел навариться.
"Вы только заголовки и анонсы придуманные Амиком читаете или первоисточник на который идет ссылка все же важнее?"
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Мы же комментируем статью амика, а не риа-новости. Тут и про курс к рублю говорится и про список валют говорится. И выборы и бензин тут кстати очень кстати.
25.01.2018 15:05
- гость -
"Лучше бы он опустился до минимума 2013 г., до 30 руб. за доллар!"
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А кака вам разница, если коммуналка и бензин всё равно подорожают?
Разница есть, потому что почти во всех товарах и продуктах, производимых в РФ, имеются импортные комплектующие, и ингридиенты, которые покупаются за доллары. Соответственно и конечный товар дорожает. Бытовая техника вся импортная, покупается за доллары.
Бытовая техника вся импортная, покупается за доллары.
вот ведь как... компании понимаешь в Россию денег ввалили, а наши продолжают ввозить все импортное...
кури интернет, прежде чем написать глупость.
Samsung Electronics: телевизоры и стиральные машины
В 2008 году Samsung Electronics открывает завод в Боровском районе Калужской области,
С сентября 2016 года завод Samsung в Калужской области поставляет стиральные машины на экспорт в 20 стран Европы.
LG Electronics: телевизоры, стиральные машины, холодильники
Рузский район Московской области
Beko: стиральные машины и холодильники
В сентябре 2016 года завод Beko в Киржаче Владимирской области
Треть продукции идёт на экспорт; адресаты —17 стран, включая Германию, Словению, Черногорию и Польшу.
Bosch и Siemens: стиральные машины и холодильники
Компания открыла два завода в России, в Стрельне Ленинградской области. Здесь производятся (не собираются, а именно производятся, потому что уровень локализации достигает 50%) стиральные машины и холодильники Bosch и Siemens. Отсюда она идет не только в отечественные сети, но и на экспорт в Западную Европу.
не стану всю статью постить. образовывайся самостоятельно
взято тут
https://news. rambler.ru/economics/36083949-kakuyu-tehniku-na-samom-dele-proizvodyat-v-rossii-a-ne-importiruyut/
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25.01.2018 13:49
Павсекакий
Ты правда дурак или гуглить не умеешь? С какого перепугу в США бензин дешевле?
25.01.2018 17:00
- гость - Вы идиот, или просто прикидываетесь? Если память подводит, Загуглите цены скажем на стиральные машины в начале 2014 года и в начале 2018. Производство у нас - это отверточная сборка из запчастей, стоимость которых номинирована в баксах.
Да он просто рухнул. Его порвала в клочья экономика России. Иначе и быть не может в государстве с развитой экономикой без дна и покрышки.
25.01.2018 19:25
- гость -
Да он просто рухнул.
По 50 рублей ухватил, или уже в уходящий вагон запрыгнул и по 70? Хотя судя по истеричному тону написанного, хватанул дороже 70.
25.01.2018 17:00
- гость -
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Беда,подсели на стиральномашинковую иглу.