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Врачи в Северной Ирландии пришили 15-летнему подростку правую ногу задом наперед, передает РИА "Новости" со ссылкой на The Sun.
Известно, что летом прошлого года у Тристина Стюарта была диагностирована синовиальная саркома. В результате потребовалось ампутировать пораженную часть тела.
При этом медики предложили не удалять всю конечность, а ампутировать лишь голень и пришить на место колена повернутую задом наперед ступню.
Хирурги отметили, что в этом случае голеностопный сустав будет выступать в роли коленного, и в результате это упростит использование протеза.
Операция прошла успешно. В данный момент подросток ходит с протезом без костылей и уже планирует вновь научиться бегать.
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