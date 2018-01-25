Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай
Глава Республики Алтай Александр Бердников в рамках поездки в Москву провел рабочую встречу с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым. Стороны обсудили вопросы и перспективы развития транспортной инфраструктуры субъекта и, в частности, строительство моста через Катунь, который соединил бы регион с Алтайским краем.
Как сообщает сайт регионального правительства, они обсудили дальнейшее финансирование строительства важнейшего для развития экономики республики, особенно Усть-Коксинского района, объекта – моста через реку Катунь в районе сел Кучерла и Тюнгур. Так, в связи с финансовыми проблемами, возникшими у генерального подрядчика — компании "Сибмост", в прошлом году работы на объекте были практически прекращены. Из-за этого не удалось освоить более 300 миллионов рублей. По плану мост должен быть сдан 1 декабря 2018 года. Александр Бердников обратился к Максиму Соколову с просьбой помочь вернуть в республику неосвоенные деньги для завершения строительства объекта.
Министр Максим Соколов пообещал помочь с выделением средств на объект. Кроме того, был решен вопрос о включении в федеральную целевую программу проекта строительства моста через реку Катунь в районе села Платово, соединяющего Республику Алтай и Алтайский край.
"Сейчас из-за ветхости моста там нет возможности проезда большегрузного транспорта, пассажирских автобусов. На другой стороне Катуни находится наше село Подгорное, конечно, это приносит проживающим там людям огромные неудобства. Кроме того, у нас действует аэропорт "Горно-Алтайск", организовано постоянное авиасообщение с Москвой. При этом гражданам, прибывающим отдохнуть на знаменитый курорт Белокуриха, ближе и удобнее всего было бы добираться до места через аэропорт Горно-Алтайска и Платовский мост. Но из-за ветхости моста логистика нарушается, что приводит к потерям загрузки аэропорта", — приводит пресс-служба правительства региона слова Бердникова.
Министр транспорта пообещал, что в 2019 году будет начато строительство этого важного объекта. Из Москвы в Барнаул на 27 января билет стоит от 7900 рублей до 14 тысяч рублей. В Горно-Алтайск в районе 27 тысяч рублей.
Комментарии
Какой длинный мост)))
Смотрел ценники до Москвы, существенно дороже, чем из Барнаула. Не в этом ли причина недозагрузки?
А при чем здесь Белокуриха вообще? Вы карту смотрели вообще? Ближайший мост в Алтайском р-не. Нагорное село вообще в др сторону.
Возвращались прошлой зимой с горного через лебединое озеро, как раз через этот мост. Там после моста с дорогой не все в порядке ))) Не лучший путь до Белокурихи
ветхая инфраструктура сдерживает поступательное развитие страны
Да там мостов и так дофига, через Платово, через АЮ (два пешеходный и автомобильный), и через Бирюзовую катунь, деньги то не освоенные остались, как же.......