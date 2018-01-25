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Рубцовская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, которых обвиняют в нарушении правил безопасности на стройке, что повлекло смерть человека. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
По данным следствия, обвиняемые проводили в Рубцовске демонтаж металлоконструкций. При этом один из мужчин руководил работами и должен был обеспечивать соблюдение правил безопасности, а другой управлял гусеничным дизель-электрическим краном.
Не убедившись в том, что в зоне работы нет посторонних, один из обвиняемых поднял краном железобетонную плиту, от которой откололся фрагмент и попал в потерпевшего. В итоге он получил несовместимые с жизнью травмы.
Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркивается в сообщении.
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