Фото: om-saratov.ru
Срок содержания под стражей в период предварительного расследования сократят в России — накануне в Госдуме соответствующие поправки к Уголовно-процессуальному кодексу прошли второе чтение, сообщает "Парламентская газета".
Изменения законодательно регулируют лимиты срока содержания под стражей на досудебной стадии уголовного производства.
Данная инициатива, как отмечается, преследует цель сократить сроки предварительного следствия и дознания, призвана повысить эффективность деятельности органов предварительного расследования, а также направлена на обеспечение принятия прокурором и судом решений по поступающим уголовным делам в отведенные законом сроки.
Проект нового закона предполагает, что срок содержания под стражей во время предварительного следствия будет продолжаться до того момента, когда следователь или дознаватель направит уголовное дело прокурору.
Когда дело находится в прокуратуре, срок ареста можно будет продлить на то время, которое потребуется для принятия решения относительно поступивших в надзорное ведомство материалов.
Отмечается, что решение о продлении срока сможет принять сам прокурор, а также суд.
Законопроектом также предложено исключить из Уголовно-процессуального кодекса положения, возлагающие на прокурора полномочие по продлению срока содержания под стражей по уголовным делам, поступившим с обвинительным актом.
Комментарии
А что тянуть ? Признание выбили за 2 дня и сразу суд. 3 дня и на этап.
Шикарно! Очередной
слабоу.... волшебный закон примут