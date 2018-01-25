Четверг, 25 Январь, 22:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Депутаты Госдумы предлагают приравнять к официальному браку незарегистрированные отношения мужчины и женщины после пяти лет сожительства. Поддерживаете ли вы это решение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,93
€ 69,46
665416
-28°
Обь
335см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в доме купца Морозова Морозы в Алтайском крае Выборы президента - 2018
Новости

Юного пациента из Алтайского края спасли новосибирские нейрохирурги

, ИА "Амител"
Врачи удалили ребенку 12-сантиметровую опухоль головного мозга — она могла "взорваться" в любой момент

Фото: news.ngs.ru

В новосибирском центре нейрохирургии спасли шестилетнего жителя Алтайского края Артёма Тарахова — опухоль диаметром 12 сантиметров стала причиной эпилептических припадков и грозила большой потерей крови.

Как пишет портал "НГС.Новосибирск", мальчик приехал вместе с отцом Константином Тараховым в Новосибирск из Камня-на-Оби — меньше чем за пару недель до серьёзной операции МРТ показала, в чём причина сильной головной боли и эпилептических припадков. Оказалось, что это опухоль, причём гигантская.

По словам отца пациента, боль и припадки начали беспокоить сына недавно — до этого он вёл себя как здоровый ребёнок. "Активный, на месте не сидел, всё время в движении — бегал, прыгал… Мы понимали, конечно, что нет другого выхода [кроме операции], и волновались, переживали, но, слава богу, благодаря врачам нашли решение нашей проблемы", — объяснил Константин Тарахов.

На момент операции размер новообразования в лобно-теменной доле достиг 12 сантиметров в диаметре — опухоль занимала пятую часть полушария головного мозга, рассказал заведующий детским отделением федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Герман Летягин.

Врач объяснил, что опухоль получала питание из сосудов головного мозга и могла сильно увеличиться в размере даже от небольшого удара головой, а также привести к сильным кровопотерям в любой момент.

"Случай достаточно редкий в силу того, что для такого маленького ребёнка опухоль очень большая. И эта опухоль была сильно кровоснабжаема <…> Случай очень тревожный в том плане, что ребёнок мог погибнуть в любое время до оперативного вмешательства", — говорит заведующий.

Нейрохирурги ожидали, что во время операции будет большая потеря крови у маленького пациента (около литра) — они использовали специальное оборудование, фильтрующее кровь ребенка, и так возвращали её в организм, чтобы уменьшить риски во время хирургического вмешательства.

"Главная сложность была — сохранить окружающие мозговые ткани, потому что опухоль находилась в функционально значимой доле мозга", — отметил нейрохирург. По его словам, опухоль могла повредить, к примеру, речевой функции у мальчика.

На операции хирургам удалось полностью удалить опухоль — сейчас они ещё ждут итогов гистологического исследования, которое покажет, доброкачественное ли новообразование у ребенка из Камня-на-Оби.

Врачи отметили, что прогноз хороший: после операции прошло около недели, мальчик себя чувствует отлично. "Реабилитационные мероприятия, в принципе, не требуются — у него аппетит, сон, самочувствие не страдают", — заключил завотделением.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

25.01.2018 13:26
- гость -

Это счастье что есть такие хирурги в нашей стране.

0  0
25.01.2018 13:35
- гость -

Летягин-Новосибирский нейрохирург. Забавно. Пару лет назад он был еще нашим, Алтайским. Работал в ККБ

0  0
25.01.2018 13:44
- гость -

13:35)Иногда,так бывает) люди меняют место работы,и переезжвют ....5 лет назад и Летягин с Лопаревым переехали)))

0  0
25.01.2018 14:00
- гость -

Печально, что в Алтайском крае нет детской нейрохирургии и детской кардиохирургии.
Зато много торговых центров есть.
Здоровья мальчику!

0  0
25.01.2018 14:00
гость

Спасибо врачам! Дай Бог здоровья мальчику.

0  0
25.01.2018 14:05
- гость -

обидно, что ни в Камне ни в Барнауле не диагностировали такое очевидное заболевание. Как на африканском континенте - бабки и колдуны - единственная надежда

0  0
25.01.2018 14:10
- гость -

гость 14:05 обидно, что ни в Камне ни в Барнауле не диагностировали такое очевидное заболевание

вы как бабка под забором - ничего в подробностях не знает, но осуждает

0  0
25.01.2018 14:16
Земляк

Здоровья мальчику. Герман хирург хороший, наш, уехал в Новосибирск.

0  0
25.01.2018 15:16
- гость -

У нас тоже есть прекрасные доктора! Все выпускники АГМУ..

0  0
25.01.2018 15:53
- гость -

Здоровья мальчику!
И спасибо докторам!

0  0
25.01.2018 16:48
- гость -

Специалисты уезжают за заработками, а в малых городах и районах врачей нет.
Правительство же считает нормой такое переселение, удивительное дело.
Очевидно что народ будет вымирать там где нет медицины, нет работы, условия для жизни боле суровые. Нет больше северных коэффициентов у зарплаты, символика одна.
Зато есть столичный коэффициент, совсем не символичный, с какой стати?

0  0
25.01.2018 17:01
- гость -

Летягин, Аул, Лопарев, Овсянников все из краевой. А сейчас кроме Чупина обратиться не к кому.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:42
Эксперимент по маркировке обуви начнется в России уже летом 0
21:29
Обществу предлагают дискуссии о духовных и нравственных скрепах 0
21:07
Молодоженов предлагают обязать проходить тест перед вступлением в брак 1
20:30
Кадыров о Собчак: " Вот она глупая... откуда такие глупые люди берутся?" 0
20:16
86 человек отравились "вчерашним обедом" в подмосковной школе-интернате 0
20:01
Руководитель секты "бога Кузи" задержан в Подмосковье 1
19:48
СМИ сообщили о смерти в США известного писателя в жанре ужасов 0
19:47
Стипендии студентов сегодня и 50 лет назад: что можно было на них купить 2
19:23
Крикливый японский турист искупался в реке при -60 градусах в Якутии 8
19:08
Коротко о главном: отчет губернатора, Татьянин день и скандал в АлтГУ
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 января
18:48
Волонтеры разыскивают безвестно пропавшего два дня назад барнаульца 1
18:33
Огромную зачетку испекли в АлтГУ на День студента 2
18:23
Песков не считает запрет показа "Смерти Сталина" проявлением цензуры 2
18:04
Еще несколько оренбургских чиновников уволились после клипа со стриптизом 1
17:48
Молодой житель Алтайского края украл почти полцентнера колбасы и мяса 0
17:45
Идет следствие: главу алтайского Росприроднадзора отстранили от должности 2
17:34
Хозяйка кошки-мема Grumpy Cat отсудила $710 тыс. по делу о правах 0
17:22
Грязь и мороз: в Барнауле объявлен штормпрогноз из-за нечистого воздуха 4
17:13
СМИ: в Алтайском крае из колодца извлекли обледеневшее тело мужчины 6
17:02
И все равно красиво: обзор соцсетей, как Париж затопило после ливней 1
16:49
Путину в Казани подарили тугру правителя 9
16:33
СМИ: США намерены остановить финансирование МКС к 2025 году 2
16:23
Хороший был год: как прошел отчет губернатора Алтайского края о 2017-м 8
16:15
Легковушка влетела в сугроб и ограждение в Барнауле 0
16:04
Следователи возбудили дело по факту пропажи судна "Восток" в Японском море 0
15:50
Турнир по самбо памяти легендарного Валерия Метелицы пройдет в Барнауле 0
15:34
Подростки обстреляли из пневматики учеников лицея в Ульяновске 0
15:22
Алтайские крестьяне получат первые 160 млн субсидий уже в январе 2
15:15
Карлин поздравил студентов Алтая с Татьяниным днем и пожелал веры в себя 3
15:04
Рубцовские спасатели эвакуировали трех человек во время пожара в жилом доме 0
14:48
Умерла народная артистка России Людмила Сенчина 4
14:32
Полицейские задержали бийчанина за кражу коровы 0
14:30
Как развлечь детей при помощи интернет-приложений 2
14:24
Стоп-кадр. Аномальный мороз не помеха, если ты в хорошей компании 5
14:12
Чемальскую ГЭС на Алтае реконструируют в 2019 году за 153 миллиона рублей 1
14:03
Двое рубцовчан ответят в суде за гибель рабочего под бетонной плитой 0
13:52
Лидер группы The Fall Марк Смит скончался на 61-м году жизни 0
13:42
Срок содержания под стражей во время расследования сократят в России 2
13:31
СМИ: птицы замерзают насмерть из-за лютых морозов в Горном Алтае 9
13:28
Ребенок умер в Алтайском крае после того, как на нем загорелась одежда 1
13:13
Кто из российских спортсменов точно не едет на Олимпиаду в Корею 19
13:06
Министр Соколов пообещал денег на мост из Республики Алтай до Белокурихи 6
13:02
Юного пациента из Алтайского края спасли новосибирские нейрохирурги 12
12:51
Курс доллара США опустился до минимума 2014 года 29
12:40
Хирурги в Северной Ирландии пришили подростку ногу задом наперед 0
12:31
Черный вторник: когда, сколько и где происходят дорожные аварии в Барнауле 1
12:22
Барнаульцы дали своему ребенку имя Султан 72
12:13
Пенсионерка в Алтайском крае зарезала сожителя своей дочери 5
12:04
Аукцион неслыханной щедрости: дамба в алтайском селе подешевела на 100 млн 8
11:50
Жилье воспитанников детдомов после их смерти будут передавать родственникам 10
11:43
"Давайте я вас просто расцелую": Путин пообщался с рабочими в Уфе 29
11:32
Житель Камня-на-Оби погиб во время масштабного пожара в своем доме 0
11:21
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 9
11:14
Алтайский губернатор заставит местные власти убрать все незаконные свалки 4
11:07
Экс-врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства 3
10:53
Крупный турнир по гребле может пройти в Барнауле, но для этого нужны деньги 10
10:44
В МЧС рассказали о спасении юных хоккеистов, застрявших на алтайской трассе 2
10:35
Счастья и самореализации: Дугин поздравил студентов с Татьяниным днем 1
10:24
Губернатор Карлин пригрозил забрать финпомощь у берущих в долг районов 4
10:16
Загоревшийся жилой дом в Барнауле тушили 28 человек 1
10:06
Дворкович заявил об отсутствии олигархов в России 47
09:54
СК: мать на Алтае уговорила сына-подростка и его друга совершить убийство 3
09:43
Почему приходят квитанции о долге, если недвижимость давно продана 9
09:35
ОКР прокомментировал сообщения о запрете использования флага РФ на ОИ-2018 24
09:24
Новосибирец превратил "Жигули" в настоящий снегоход 3
09:17
Отчет губернатора Александра Карлина о работе в 2017 году: трансляция 6
09:09
Китайские ученые впервые смогли клонировать обезьян 4
08:57
Трамп призвал Эрдогана ограничить военные действия в сирийском Африне 9
08:41
Пятибалльные заторы ждут жителей Барнаула утром 25 января 0
08:22
Автоматизация торговли: кому и зачем необходим электронный кассир 1
08:21
СМИ: Элтон Джон заявил о завершении гастрольной деятельности 7
08:13
Стать лучше: подборка книг, которые помогут изменить жизнь к лучшему 4
08:04
Татьяна из "Инстаграма": online-жизнь известных Тань 0
07:50
Опасные иммигранты: алтайские ученые назвали вредящие региону растения 1
07:34
Как в Барнауле отметят День студента и где обязательно стоит побывать 0
07:22
Как распознать первые признаки обморожения и оказать первую помощь? 0
07:11
Что за праздник Татьянин день: история и народные традиции 4
07:03
Огромный четырехуровневый дом продают в Барнауле за 25 млн рублей 8
07:00
Стоп-кадр. Экстравагантный ответ экстремальным барнаульским холодам 10
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 25 января 1
06:39
"Облико морале": новый скандал на юрфаке АлтГУ перешел в судебную плоскость 46
06:32
Когда в 2018 году будут отмечать китайский Новый год и как его праздновать 5
06:23
Сквозь года: студенческая молодежь времен СССР 1
06:14
Татьянин день в Алтайском крае пройдет под диктат экстремального холода 0
06:01
При президенте: как учатся студенты самого стильного вуза Алтая 17
05:52
Депутатам Госдумы посоветовали говорить с народом и делиться деньгами 1
04:42
Путин: низкая инфляция позволяет снижать ставки по ипотеке 5
03:09
Налоговые каникулы для самозанятых предложили продлить 0
02:38
Топилин подвел итоги по трудоустройству инвалидов в 2017 году 0
01:28
"Роскосмос" рассказал об уничтожении МКС 6
00:34
Томские ученые установят влияние рака груди на иммунитет 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.