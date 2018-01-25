Фото: news.ngs.ru
В новосибирском центре нейрохирургии спасли шестилетнего жителя Алтайского края Артёма Тарахова — опухоль диаметром 12 сантиметров стала причиной эпилептических припадков и грозила большой потерей крови.
Как пишет портал "НГС.Новосибирск", мальчик приехал вместе с отцом Константином Тараховым в Новосибирск из Камня-на-Оби — меньше чем за пару недель до серьёзной операции МРТ показала, в чём причина сильной головной боли и эпилептических припадков. Оказалось, что это опухоль, причём гигантская.
По словам отца пациента, боль и припадки начали беспокоить сына недавно — до этого он вёл себя как здоровый ребёнок. "Активный, на месте не сидел, всё время в движении — бегал, прыгал… Мы понимали, конечно, что нет другого выхода [кроме операции], и волновались, переживали, но, слава богу, благодаря врачам нашли решение нашей проблемы", — объяснил Константин Тарахов.
На момент операции размер новообразования в лобно-теменной доле достиг 12 сантиметров в диаметре — опухоль занимала пятую часть полушария головного мозга, рассказал заведующий детским отделением федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Герман Летягин.
Врач объяснил, что опухоль получала питание из сосудов головного мозга и могла сильно увеличиться в размере даже от небольшого удара головой, а также привести к сильным кровопотерям в любой момент.
"Случай достаточно редкий в силу того, что для такого маленького ребёнка опухоль очень большая. И эта опухоль была сильно кровоснабжаема <…> Случай очень тревожный в том плане, что ребёнок мог погибнуть в любое время до оперативного вмешательства", — говорит заведующий.
Нейрохирурги ожидали, что во время операции будет большая потеря крови у маленького пациента (около литра) — они использовали специальное оборудование, фильтрующее кровь ребенка, и так возвращали её в организм, чтобы уменьшить риски во время хирургического вмешательства.
"Главная сложность была — сохранить окружающие мозговые ткани, потому что опухоль находилась в функционально значимой доле мозга", — отметил нейрохирург. По его словам, опухоль могла повредить, к примеру, речевой функции у мальчика.
На операции хирургам удалось полностью удалить опухоль — сейчас они ещё ждут итогов гистологического исследования, которое покажет, доброкачественное ли новообразование у ребенка из Камня-на-Оби.
Врачи отметили, что прогноз хороший: после операции прошло около недели, мальчик себя чувствует отлично. "Реабилитационные мероприятия, в принципе, не требуются — у него аппетит, сон, самочувствие не страдают", — заключил завотделением.
Комментарии
Это счастье что есть такие хирурги в нашей стране.
Летягин-Новосибирский нейрохирург. Забавно. Пару лет назад он был еще нашим, Алтайским. Работал в ККБ
13:35)Иногда,так бывает) люди меняют место работы,и переезжвют ....5 лет назад и Летягин с Лопаревым переехали)))
Печально, что в Алтайском крае нет детской нейрохирургии и детской кардиохирургии.
Зато много торговых центров есть.
Здоровья мальчику!
Спасибо врачам! Дай Бог здоровья мальчику.
обидно, что ни в Камне ни в Барнауле не диагностировали такое очевидное заболевание. Как на африканском континенте - бабки и колдуны - единственная надежда
гость 14:05 обидно, что ни в Камне ни в Барнауле не диагностировали такое очевидное заболевание
вы как бабка под забором - ничего в подробностях не знает, но осуждает
Здоровья мальчику. Герман хирург хороший, наш, уехал в Новосибирск.
У нас тоже есть прекрасные доктора! Все выпускники АГМУ..
Здоровья мальчику!
И спасибо докторам!
Специалисты уезжают за заработками, а в малых городах и районах врачей нет.
Правительство же считает нормой такое переселение, удивительное дело.
Очевидно что народ будет вымирать там где нет медицины, нет работы, условия для жизни боле суровые. Нет больше северных коэффициентов у зарплаты, символика одна.
Зато есть столичный коэффициент, совсем не символичный, с какой стати?
Летягин, Аул, Лопарев, Овсянников все из краевой. А сейчас кроме Чупина обратиться не к кому.