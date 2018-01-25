Фото: gorno-altaisk.info
Птицы замерзают насмерть в Горном Алтае из-за лютых холодов, установившихся в регионе — об этом рассказывают жители села Верхний Уймон, информирует издание "Новости Горного Алтая".
Одна из сельчанок заявила, что утром 25 января температура в населенном пункте составляла -51 градус, и выслала фото термометра, зафиксировавшего такой "минус".
"У нас холоднее, чем в райцентре, хотя и там очень крепкие морозы стоят. Село замерло, все сидят по домам. Птицы погибают – на снегу несколько погибших птиц видели сегодня", — отметила местная жительница.
Также отмечается, что из-за холодов отменены автобусы в Барнаул и Новосибирск, продуктовые доставки по магазинам не ездят.
Напомним, что аномальные холода пришли на Алтай в самом конце прошлой недели. Ожидается, что в ближайшее воскресенье погода начнет меняться в сторону потепления.
Комментарии
Люди! Просто зайдите в магазин, купите килограмм семечек и накормите птиц. Возможно это спасет им жизнь. Так же развешайте кусочки сала на веточках деревьев -синички очень любят их потрошить
Покупал 2 градусника. Оба врут. Всё делать разучились.
У меня сегодня что-то неохотно клюют - утром насыпал кормушку, так почти полная стоит. Скорее всего, хозяева другой кормушки, у автостоянки, семечек подсыпали.
Градусник на фото показывает минус 49, а не минус 51
-49 типа тепло?
Чучмек, все верно, 51 градус. только не указано, что минус. просто ниже нуля...
Смотрите с соседом, чтобы вам автовладельцы со стоянки люлей не подсыпали
25.01.2018 14:25
Чучмек
Есть же умные люди еще!
А остальные криворуки!((
25.01.2018 15:04
- гость -
Ничего страшного! Сдачи получат!