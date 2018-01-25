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Глава Республики Алтай Александр Бердников в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Вадимом Никаноровым, где обсудил вопрос реконструкции знаменитой Чемальской ГЭС и водохранилища рядом, сообщает пресс-служба правительства региона.
Александр Бердников поставил вопрос по реконструкции в 2019 году Чемальской ГЭС и расчистке водохранилища.
"Нам по решению правительственной комиссии передали в собственность Чемальскую ГЭС, мы сделали проект по реконструкции этого уникального исторического объекта и расчистке водохранилища стоимостью 153 млн рублей. Там предусмотрен искусственный сброс воды, как это положено по современным технологиям, расчищенное водохранилище, обустроенная набережная. Мы получили гарантии, что в случае предоставления документов до 1 марта 2018 года мы войдем в федеральную целевую программу на 2019 год по аналогии с Манжерокским озером", — рассказал руководитель республики.
По его словам, таким образом удастся и сохранить историческую память прошлых поколений, и уберечь население части села Чемал от паводков.
Знаменитая Чемальская ГЭС была построена в 1935 году силами заключенных. Расчетная мощность от двух генераторов составляла 500 кВт, что для 30-х годов было весьма прилично, хватало мощности на все близлежащие села. Стала первой ГЭС в Республике Алтай. Наряду с Чемальской ГЭС разрабатывались проекты Катунской, Акташской и других малых ГЭС Алтая. Состоит из плотины ГЭС, машинного зала и водохранилища. Перестала функционировать в 2011 году, но пользуется популярностью у туристов.
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Возможно, что часть этих денег даже дойдёт до Чемальской ГЭС...