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Четырехлетний ребенок скончался в Тюменцевской центральной районной больнице в Алтайском крае в результате полученных ожогов.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, мальчик умер сегодня. В больницу он был доставлен накануне с обширными термическими ожогами тела.
По данному факту проводится доследственная проверка. Согласно предварительным данным, 24 января в селе Тюменцево в одном из частных домов двое малолетних детей взяли спички. Взрослых в этот момент рядом с ними не было.
"В ходе игры загорелось постельное белье, после чего на одном из мальчиков вспыхнула одежда. Вбежавшая в дом родственница пострадавшего ребенка потушила огонь. Мальчик с сильными ожогами тела был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался", — уточняют в СКР.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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