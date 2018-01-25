Фото: ap22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил студентов региона с Татьяниным днем и пожелал им неисчерпаемой энергии, веры в себя и радости созидания.
"Дорогие юноши и девушки! Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества!...Сегодня в Алтайском крае в вузах и ссузах обучается почти 100 тысяч будущих профессионалов. Это главный творческий и интеллектуальный ресурс региона, самая активная и неравнодушная часть молодежи", — цитирует слова главы региона пресс-центр краевого правительства.
Губернатор также подчеркнул, что региональные власти всегда будут поддерживать все начинания активной молодежи.
"Дорогие ребята! Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими, значимыми событиями, станут достойной основой для будущих побед. Желаю вам здоровья, неисчерпаемой энергии, веры в себя и радости созидания!" - резюмировал Александр Карлин.
Комментарии
в тебя мы верим(((
In God We Trust
Лучше бы он пожелал студентам СУЗов вернуть стипендию, отнятую им.