Жителям Алтая есть что ответить на морозный экстрим
Хорошая компания греет душу и тело
Фото: Константин Лысенко/vk.com/barneos22
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Жителям Алтая есть что ответить на морозный экстрим
Хорошая компания греет душу и тело
Фото: Константин Лысенко/vk.com/barneos22
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Комментарии
Весёлые бомжи после пары фунфыриков)))
боярышник рулит!
Это собчаконавальная оппозиция устроила протестную акцию против режима приморозив мошонки к бетону.
Не-не... это довольные режымом путина расеяне отдыхают после очередного трудового дня на 2-х из созданных обещалкиным 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест.
Это Цой с Кинчевым.
Если с другом сел бухать, -
Веселей, намного.
Без друзей мы пьем чуть-чуть,
А с друзьями много.