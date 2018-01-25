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Как развлечь детей при помощи интернет-приложений

, ИА "Амител"
Эксперты МТС рассказали, как поселить любимых мультгероев в гаджет ребенка

Относиться к мультфильмам можно по-разному, но с появлением детей понимаешь, что теперь они имеют свое место в вашем доме. Как поселить любимых мультгероев в гаджет так, чтобы и ребёнок развлекался, и родители были спокойны, рассказали эксперты МТС.

Музыка

Если ребёнок с удовольствием подпевает неугомонной Машеньке или танцует вместе с Ноликом, Симкой и Шпулей, то сделать для него отдельный мультяшный плей-лист будет гораздо удобнее, чем отвлекаться на переключение треков. Тем более что Рианна детям может не понравиться, а Гуфа слушать им пока рановато.

Отличный вариант — "Яндекс.Музыка". Там очень простой и удобный поиск, который позволит быстро найти подходящие песни и даже целые музыкальные подборки из интересующего мультфильма. Свобода "миксования" не ограничена — можно сделать сколько угодно сборников, посвящённых отдельным мультфильмам, собрать песни для зарядки или укладывания спать. Первый месяц пользования приложением бесплатный, а загружённые треки можно будет слушать и без подключения к интернету. Потом подписка будет стоить 199 рублей в месяц. Скачать его можно в GooglePlay, AppStore.

Игры

Помните, как в детстве ждали мультик на "Электронике", когда волк поймал тысячу яиц? У наших детей нет такой проблемы: "Смешариков" можно не только включить в любой момент, но и поиграть в них. Приложений с любыми героями в Google Play и AppStore более чем достаточно.

"Смешарики. Крош"

Одно из самых лёгких и простых, но интересных приложений из серии "Смешарики". Здесь ребёнок потренирует координацию, играя в мяч с Крошем и Ёжиком, повысит уровень внимательности, собирая пазлы, построит воздушного змея (совсем как в мультфильме) и сможет выполнить ещё много интересных и увлекательных заданий.

Для игры доступно три раздела приключений Кроша по восемь уровней в каждом, однако без подписки можно открыть только один. Премиум-версию, к слову, можно подключить за 149 рублей.

"Маша. Каша"

Весёлая и несложная игра, которая прекрасно подойдёт для самых маленьких. По условиям, нужно приготовить кашу для Машиных друзей. Открыть каждого последующего персонажа можно, только пройдя предыдущий уровень (или подключив платную подписку за 129 рублей). И посуда! Посуду тоже в этом приложении мыть можно.

Кстати, с каждым уровнем количество ингредиентов для приготовления каши добавляется. Но хочется сказать, что в домашних условиях такую стряпню повторять не рекомендуется: овсянка с рыбой и вареньем — блюдо явно на любителя.

"Школа Аркадия Паровозова FREE"

"Школа Аркадия Паровозова" — это сборник обучающих мультфильмов и занимательных развивающих игр для детей разного возраста.

Конечно, и в этом приложении есть платный контент, но бесплатные мультфильмы также присутствуют. Полная годовая подписка обойдётся в 459 рублей, при этом протестировать её первые семь дней можно совершенно бесплатно. Как и во всех подобных приложениях, бесплатный период можно активировать, только оформив подписку: введя все необходимые данные банковской карты или других платёжных систем. При этом деньги за этот период списываться не будут, и отменить подписку можно также в любой момент, не заплатив ни копейки.

Мультфильмы

Так как мобильный интернет и Wi-Fi, к сожалению, пока доступны не во всех самолётах и могут подвести в самый неподходящий момент во время, например, автопутешествия, развлечь детей помогут приложения, которые позволяют включить мультик даже при отсутствии сети.

"Мульт — детские мультфильмы"

Прекрасное приложение для тех детей, которые ещё не определились с любимым мультфильмом. Большая видеотека позволит найти мультсериал на любой вкус и возраст. Серий, доступных без подписки, очень мало, качать их нельзя, да и плей-лист можно создать только один. Поэтому очень рекомендуем всё-таки оформить подписку, а попробовать войти во вкус можно совершенно бесплатно: первые семь дней доступ к программе не ограничен. Скачать приложение можно в GooglePlay, AppStore.

"Ivi для детей"

Это приложение онлайн-кинотеатра тоже можно использовать в офлайн-режиме. Огромная видеотека, в которой почти 4 тысячи мультфильмов разных лет (как говорят создатели, "если чего-то нет у нас, то с большой вероятностью этого нет нигде"), причём многие из них доступны к бесплатному просмотру. Однако смотреть их, не загружая, можно только в режиме онлайн. Если такой расклад не устраивает — всегда можно оформить подписку, стоимость которой составляет 199 рублей в месяц. Скачать приложение можно в GooglePlay и AppStore.

Социальные сети

Скажете, что Крош и Ёжик в друзьях во "ВКонтакте" — это уже слишком? Да ладно, это всего-то пара-тройка групп. Тем более признайтесь, вы сами наверняка порой хотите узнать, когда уже, наконец, выйдет новая серия и мультассортимент хоть как-то расширится.

"Фиксики".

Официальное сообщество мультсериала в "Одноклассниках"

В этой группе можно найти не только ссылки на новые серии, но и фотографии, обои для рабочего стола и смартфона, хит-парады, последние новости со "съёмочной площадки", конкурсы и мастер-классы от фиксиков. Последнее очень пригодится при изготовлении поделок для детского сада.

"Смешарики".

Официальная страница

Здесь есть удобные тематические подборки серий, продажа лицензионных брендированных товаров и куча конкурсов. Конечно, не обошлось без развивающих игр и тематических мастер-классов.

malyshariki_official

В Instagram можно следить не только за жизнью звёзд и блогеров, но и за любимыми мультперсонажами. В блоге часто выкладывают процесс отрисовки фильма, устраивают розыгрыши с подарками и даже проводят конкурсы, которые позволяют попасть за кулисы мультстудии.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2018 15:35
- гость -

детей так развлекать НЕ НАДО

0  0
25.01.2018 16:26
- гость -

Учитель развлекать детей БЕЗ интернет-приложений и оторвите задницу свою от дивана

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