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Полицейские в Бийске оперативно задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже коровы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, инцидент произошел в селе Верх-Катунское. Ранее не раз судимый бийчанин проник на усадьбу односельчанки, где из хозпостройки похитил корову. Мужчина увел животное на веревке на окраину села и забил на мясо. Полицейские нашли место забоя и останки коровы.
Согласно предварительной информации, сумма материального ущерба, причиненного хозяйке коровы, составила порядка 50 тысяч рублей.
По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, полицейские возбудили уголовное дело.
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