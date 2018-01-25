Фото: interessant.ru
Певица, народная артистка России Людмила Сенчина скончалась 25 января в Санкт-Петербурге, передает "Интерфакс" со ссылкой на ее продюсера Владимира Андреева.
По его словам, артистка умерла в одной из городских больниц в 08:30 на 68-м году жизни. "Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", — добавил Андреев.
Напомним, что большую популярность в 1970 году певице принесло исполнение песни "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке".
Визитными карточками Сенчиной также являлись романс из фильма "Дни Турбиных" "Целую ночь соловей нам насвистывал...", "Полынь", "Добрая сказка".
Ежегодно в Санкт-Петербурге она проводила концерты под названием "Рождество в Северной Столице".
Комментарии
Так жалко. Очень добрая и нежная. А голосок ангельский. Царствие небесное.
настроение упало. Я ее видела "живьем" в Сочи лет 30 назад. Никого красивее ее не было. Не зря ей приписывали роман с Романовым. Оччень эффектная была. Ну а голос... Уходят живые, мощные артисты. остаются.... куклы с фонограммой
Чистый и сильный голос, настоящая певунья.