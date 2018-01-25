Алтайские аграрии получат серьезную поддержку в 2018 году. Первые 160 млн в виде субсидий поступят уже в январе. Об этом во время своего ежегодного отчета в четверг, 25 января, сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Глава региона рассказал, что в 2018 году крестьяне получат 880 млн рублей в виде погектарной субсидии и еще 308 млн рублей в виде субсидии на литр молока. Это федеральные средства. Еще 66 млн рублей выделят из бюджета власти региона.
"До конца месяца крестьяне получат более 160 млн рублей. Такая поддержка уже в январе — это беспрецедентно", — добавил Александр Карлин.
Он отметил, что 2017 год был хорошим в плане объема урожая, но проблемным по его цене.
"К сожалению, крестьяне не имеют адекватную цену своему труду. Мы занимаемся этой проблемой ежедневно. Вчера разговаривал с заместителем министра сельского хозяйства. Мы предложили выделить льготные субсидии зернопереработчикам, чтобы те закупили зерно и стабилизировали цену на рынке. Через этот инструмент можно обеспечить загрузку мощностей по переработке", — пояснил губернатор.
Речь идет о сумме в 850-900 млн рублей, которая будет направлена на компенсацию разницы между рыночной кредитной ставкой и базовой ставкой банка.
Комментарии
Никаких субсидий бизнесу, в т.ч. аграрному, быть не должно. Литр молока или кило брюквы должны стоить столько, сколько готов платить потребитель. Бить рекорды урожаев глупо, следует засаживать на 90-95% от объёма внутреннего потребления. Вот это и должно регулировать государство, а не гнаться за рекордами, что б потом за счёт налогоплательщиков компенсировать убытки. Риски падения мировых цен на сельхозпродукт должны ложиться на зарубежных производителей.
Если аграрный бизнес требует госдотаций, если социальная инфраструктура в деревне держится не за счёт его налогов, а за счёт закачивания денег извне.. то лучше пусть этот бизнес обанкротится.
Все верно сказано.
У нас вечно они гонятся за миллионами а выкручивают руки дорогими ценами. А не живут по реальной цене.