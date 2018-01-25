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Жилой дом, расположенный на улице Рихарда Зорге в Рубцовске, загорелся утром в четверг, 25 января. Об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Канал отмечает, что площадь пожара составила 120 квадратных метров, с огнем боролись 18 пожарных и четыре единицы техники. Работу сотрудников МЧС осложняли сильные морозы, однако потушить пожар удалось в кратчайшие сроки.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи.
"АП" добавляет, что в ходе тушения пожара спасатели эвакуировали из дома трех человек. Спасенных временно разместили в автомобилях.
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