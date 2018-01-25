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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после потери связи с рыболовецким судном "Восток". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.
В ведомстве добавили, что следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте возбудили дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Агентство напоминает, что рыболовецкое судно плыло из порта Донхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. В четверг, 24 января, в 21:32 по московскому времени поступило сообщение о срабатывании аварийного радиобуя.
Сейчас судно не позиционируется и не отвечает на запросы. "В районе срабатывания радиобуя судно и члены экипажа не обнаружены", — отметили в СК.
К поиску "Востока" привлечены несколько находящихся в Японском море судов, ведется спасательная операция.
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