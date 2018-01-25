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Подростки обстреляли из пневматики учеников лицея в Ульяновске

, ИА "Амител"
Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось

Фото: mk.ru

Двое подростков в возрасте 15-17 лет открыли стрельбу из пневматического оружия по катавшимся с горки школьникам во дворе лицея №20 в Заволжском районе Ульяновска. Об этом в четверг, 25 января, сообщает Life.

Отмечается, что никто из пятиклассников в результате ЧП не пострадал.

Очевидцы вызвали полицейских, но они не смогли задержать злоумышленников по горячим следам.

В данный момент стражи порядка проводят проверку по сообщению о стрельбе из пневматики на территории лицея, сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

По предварительной информации, стрелявшие не были учениками лицея. Они проходили мимо и, увидев играющих во дворе школьников, начали стрелять из пневматического ружья. Издание отмечает, что вооружены были оба школьника. Обстрел длился лишь несколько секунд. Испуганные дети с криками разбежались в разные стороны и спрятались в школе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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