Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Первая сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания прошла в четверг, 25 января. Она состояла из двух частей: ежегодного отчета губернатора о работе в 2017 году и непосредственно самой сессии парламента.
Отчитался губернатор Александр Карлин в концертном зале "Сибирь", где помимо депутатов краевого парламента присутствовали депутаты Барнаульской городской Думы, руководители краевых министерств и ведомств, силовых структур, общественники.
Глава региона рассказал о работе исполнительной власти и успехах, которые были достигнуты в прошлом году.
Как прошло мероприятие, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Сколько же у нас дармоедов...
Каких успехов?
- гость -
Каких успехов?
А что, по Вашему он с трибуны при всех будет рассказывать как всё у нас плохо. Да может и плохо, но по бумагам и отчётам всё хорошо, нет всё просто замечательно, под чутким руководством действующего губернатора. Ах да, ещё "главного министра правительства АК". Это власть, она всегда хорошая, вот народ достался плохой.
читаю "... присутствовали ... депутаты Барнаульской городской Думы, руководители краевых министерств и ведомств, силовых структур, общественники. "
и эти люди спят ковыряются в носу втыкают в телефон.
это не гротеск! это на фотографиях видно!
капец.
пошел голосовать за Ксюху.
Столько вековых елей возле базы "Динамо" загубил...
Светлые честные лица краевой илиты)
У них был хороший год)))
"Все хорошо, прекрасная маркиза..."
Ну если действительно у человека год был хороший, чего вы...