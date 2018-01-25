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Путину в Казани подарили тугру правителя

, ИА "Амител"
Изготовленный казанским каллиграфом подарок президенту вручил руководитель Татарстана Рустам Минниханов

Фото: ДУМ РТ

Знак правителя — тугру — подарили президенту Владимиру Путину во время его визита в Казань, сообщает "Комсомольская правда".

Накануне глава государства встретился с мусульманскими религиозными деятелями в Казани. В ходе мероприятия президенту рассказали о деятельности Болгарской исламской академии.

Говоря о месте ислама в России и мире, президент подчеркнул: "Наши мусульмане ближе нам, православным русским, даже чем католики. Наш ислам должен стать органичной и неотъемлемой частью мирового ислама. Но при этом со своим собственным лицом".

Затем руководитель Татарстана Рустам Минниханов вручил Владимиру Путину тугру его имени, изготовленную казанским каллиграфом.

Кроме того, глава республики подарил президенту РФ миниатюры об истории ислама в России.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.01.2018 17:41
- гость -

А почему ему эту штуку вручает Буш младший?

0  0
25.01.2018 17:45
- гость -

Интересно выкупать будет, или оценят меньше 3000 руб.

0  0
25.01.2018 17:48
- гость -

25.01.2018 17:45
Как только прицеп Скиф продаст, так и выкупит))

0  0
25.01.2018 17:54
- гость -

В Казани к приезду Путина у кремля вытоптали слово «Воры».
Надпись появилась перед прибытием президента РФ Владимира Путина.

0  0
25.01.2018 17:59
- гость -

Религиозные деятели со всех регионов России приехали в Казань на встречу с Владимиром Путиным.

В столицу Татарстана прибыли муфтий Духовного собрания мусульман России, председатель ДУМ Карачаево-Черкесской республики Исмагил Бердиев, муфтий ЦРО ДУМ Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият», муфтий ДУМ Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов, муфтий Крыма Эмирали хаджи Аблаев, а также замначальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Алмаз Файзуллин. Гости совершили полуденный намаз в Галеевской мечети, который провел муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.


Владимир Путин на встрече с религиозными деятелями обсудит развитие образования.

0  0
25.01.2018 18:08
- гость -

"Говоря о месте ислама в России и мире, президент подчеркнул: "Наши мусульмане ближе нам, православным русским, даже чем католики"

Аллах Акбар - Воистину Акбар!

1  0
25.01.2018 19:14
- гость -

Есть повод задуматься всерьез. Мысль высказал действующий глава России.

0  0
25.01.2018 19:52
- гость -

Как после таких слов в Европе дела решать от лица России?

0  0
25.01.2018 21:07
- гость -

25.01.2018 19:52
Европа на выборы не влияет, в отличие от регионов.

0  0
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