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Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа предложила прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) по линии NASA к 2025 году. Это предложение внесено в проект федерального бюджета и будет оглашено 12 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на портал The Verge.
Издание утверждает, что ознакомилось с документом. Проект могут изменить перед официальной публикацией, но, по данным двух источников, положение о сокращении финансирования будет сохранено.
Проект бюджета на следующий финансовый год будет утверждаться в Конгрессе, однако даже планы администрации действующего лидера страны прекратить финансирование МКС могут послужить сигналом для остальных партнеров об отсутствии у Вашингтона желания и дальше вносить лепту в эксплуатацию станции, считает портал.
Поскольку республиканцы и демократы в итоге добились определенных договоренностей, Конгресс вечером в понедельник, 22 января, принял очередной закон о временном финансировании государственных учреждений. В результате первый при республиканце "шатдаун" продлился менее трех дней.
Конгресс должен до 8 февраля закончить работать над полноценным федеральным бюджетом, который примут после наступления текущего финансового года — 1 октября.
Издание напоминает, что Штаты с 2011 года списали свой флот шаттлов и доставляют, а также возвращают своих астронавтов на орбитальный комплекс путем аренды у России мест на кораблях "Союз".
Портал добавляет, что эксплуатация МКС обходится NASA в 3-4 миллиарда ежегодно. Космическое ведомство США обещало финансировать данную программу вплоть до завершения 2024 года, но не больше.
Комментарии
Малосвязанные, надерганные предложения мало прояснили причину остановки финансирования в 2015 году.
Да сроки годности выйдут. Проще выкинуть, чем починить