Фото: yarreg.ru
Жители села Овечкино Завьяловского района Алтайского края нашли в одном из колодцев тело 57-летнего местного жителя. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на очевидцев.
Издание отмечает, что за несколько дней до смерти сельчанин собирался починить конструкцию. Жители Овечкино уточнили, что погибший жил один. 21 января он отправился к соседу, чтобы попросить у него крюк с веревкой. Мужчина рассказал, что уронил в колодец ведро. После этого на протяжении двух суток никто не видел мужчину. 23 января после обеда встревоженный сосед позвонил родственнице мужчины, чтобы узнать, не появлялся ли он в селе. Вместе они пошли на поиски пропавшего и нашли его в колодце висящим на веревке. Погибший использовал ее как страховку, привязав один конец к забору в усадьбе, а другой обвязав вокруг пояса.
В итоге мужчина погиб от обморожения, пишет издание. По словам сельчан, на место ЧП прибыли полицейские из районного центра, которые с трудом извлекли тело из колодца.
Комментарии
Отмучился Судя по всему жил он не богато, раз уж пришлось из-за ведра такую спец операцию устраивать.
Эту новость нужно размещать рядом с отчётом нашего губернатора о том как же хорошо живётся в АК.
25.01.2018 17:23
- гость -
а глупость человеческую тоже губернатор должен исправлять? чего этот "альпинист" соседа не попросил подстраховать? все таки не в землянку с лестницей спускался..
ПТБ написаны кровью и жизнями
Да губернатор! И ваш частоизбираемый тоже! А так- ещё один не дожил до пенсии,и испортил вашу статистику о средней продолжительности жизни,ибо доход его был явно ниже вашых средних зарплат,и пробурить скважину ему не позволяла ваша религия!
Какой доход? У мужика даже верёвки своей не было, у соседа одалживать пришлось.
то 17:23
Вы забыли упомянуть Путина и его окружение.
Военный трибунал упомянёт!