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Молодого жителя села Топчиха в Алтайском крае подозревают в краже 10 кило колбасных изделий и 30 килограммов мяса.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление было совершено еще 13 декабря прошлого года. Злоумышленник пробрался в незапертый гараж на территории одного из домов.
"По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее неоднократно судимый за кражи местный житель 1996 года рождения. Часть похищенного полицейские обнаружили в хозяйственной постройке, расположенной на усадьбе дома родственников подозреваемого. Часть продуктов, по словам злоумышленника, он употребил в пищу", — отмечают в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
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