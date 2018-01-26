Ежедневник: чем запомнилось 26 января

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника.
Также в этот день в Исландии отмечают День супруга.
Из других памятных дат и событий отметим 1500 год: именно тогда европейцы впервые ступили на землю Бразилии. Лавры первооткрывателя принадлежат Висенте Пинсону, испанскому мореплавателю, исследователю и конкистадору.
В этот день в 1905 году в Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз — "Куллинан". Драгоценный камень весом 3106 карат (621,2 г) был обнаружен на руднике "Премьер".
В 1956 году открылись VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д-Ампеццо (Италия).
Из событий, имеющих отношение к отечественной истории, можно вспомнить 1924 год, когда Петроград был переименован в Ленинград;
В этот день родились:
в 1944 году — американская правозащитница и педагог Анджела Дэвис;
в 1918 году — румынский политик Николае Чаушеску;
в 1961 году — легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки.
В этот день скончались:
в 1943 году — генетик и селекционер Николай Вавилов;
в 1975 году — народная артистка СССР Любовь Орлова;
в 1979 году — американский банкир Нельсон Рокфеллер;
в 2003 году — советский легкоатлет, олимпийский чемпион Валерий Брумель.
Памятные события в истории Барнаула и Алтайского края, выпавшие на 26 января:
в 1815 году прошло освящение Одигитриевской (Богородской) церкви. Она находилась в начале Московского переулка (ныне проспект Ленина);
в 1852 году в Барнауле скончался учитель рисования окружного училища, академик по части исторической и портретной живописи Михаил Мягков;
в 1911 году состоялась забастовка официантов барнаульской гостиницы "Золотой яр", требовавших восстановить на работе трех уволенных официантов;
в 2018 году исполняется 79 лет Владимиру Иванову — бывшему начальнику управления администрации Алтайского края по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству в 2000-е годы. В 1990-е годы он поочередно был главой администрации Октябрьского и Ленинского районов Барнаула.
Именины в этот день справляют Афанасий, Яков, Максим и Петр. Кроме того, по народному календарю 26 января — Ермилов день. Такое название он получил в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских). В это время по случаю холодов полагалось проводить день дома.
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