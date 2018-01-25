Фото: instagram.com
Первый в истории суд над мемом принес хозяйке "сердитой кошки" (мем Grumpy Cat) Табате Бандесен сотни тысяч долларов. Женщина отсудила эту компенсацию у американской компании Grenade за нарушение авторских прав, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Forbes.
Отмечается, что представители компании заключили с Бандесен контракт на использование образа ее кошки для рекламы кофе Grumppuccino. Они заплатили хозяйке 150 тысяч долларов, однако затем стали использовать изображение Grumpy Cat также на других продуктах и выпускать тематические футболки с кошкой.
Юристы компании заявляли, что Бандесен нарушила контракт: не упоминала о бренде в соцсетях, провалив таким образом старт продаж Grumppuccino, а также отказалась участвовать с кошкой в посвященном Grumpy Cat фильме. Однако присяжные встали на сторону женщины. В результате суд обязал компанию выплатить хозяйке животного-мема 710 тысяч долларов.
Бандесен заявила, что после вынесения вердикта почувствовала себя оправданной. "Присяжные вынесли справедливое решение", — добавила она, подчеркнув, что это был первый суд, который посвящен нарушению авторских прав на мем.
Кошка-мем Grumpy Cat, настоящая кличка которой Тардар Соус, "взорвала" интернет в 2012 году. Тогда снимки очень хмурого домашнего животного появились на Reddit и быстро покорили сердца пользователей. В результате Grumpy Cat набрала свыше 8 миллионов подписчиков на Facebook и 2,4 миллиона в Instagram, а также принесла хозяйке порядка 100 миллионов долларов с помощью рекламных контрактов.
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