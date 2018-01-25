Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей, объявлено в двух крупнейших городах Алтайского края — Барнауле и Бийске.
"Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Ожидается повышенное содержание сажи", — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра на 26 января.
Отметим, что в данный момент в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с периодом аномальных холодов. Теперь к нему добавился и режим "черного неба".
В ночные и утренние часы температура воздуха в крае местами опускается ниже -45 градусов.
Ожидается, что погода начнет меняться в сторону потепления уже в воскресенье, 28 января.
Комментарии
Грязь и мороз, да это же просто счастье для русского человека
Ветер кончился?
До экологии городов дело так и не дойдет. Так и будем, имея газ, жечь уголь на процветание соседнего региона. Так и будем повышать цены на общественный транспорт, закрывая глаза на несоответствие всех этих дизелей эконормам, и губить электротранспорт, делая из него убыточный балласт. Год экологии прошел, ура, товарищи.
Если деньги на экологию выделяются, то часть денег было бы логично пустить на развитие электротранспорта и проконтролировать расход, чтобы в карман руководству не попали.