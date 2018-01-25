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Еще несколько сотрудников министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области уволились после публикации скандального ролика. Об этом в четверг, 25 января, пишет ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
"Несколько сотрудников министерства написали заявление на увольнение по собственному желанию", — цитирует агентство сообщение, в котором не уточняется, сколько именно человек покинули свой пост.
Напомним, во вторник, 23 января, оренбургский губернатор уволил главу минлесхоза региона Виктора Тонких и трех его заместителей, которые снялись в клипе со стриптизом и употреблением спиртного. Уточняется, что кроме министра были уволены Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов.
Агентство подчеркивает, что точная формулировка, с которой уволили чиновников, пока не называется, указ до сих пор не опубликован. И.о. главы минлесхоза назначили Владимира Мороза, который ранее являлся замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в регионе.
Комментарии
Они точно отобразили реальную действительность - как это бывает(в том числе вольное использование бюджета). Естественно начальникам это не понравилось!