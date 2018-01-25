Суд Центрального района Барнаула удовлетворил ходатайство следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю и районной прокуратуры о временном отстранении от должности руководителя Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонида Харитонова на период предварительного следствия.
Как сказано на сайте прокуратуры Алтайского края, г-ну Харитонову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения". Потерпевшим по данному уголовному делу признано региональное Управление Росприроднадзора. По некоторым данным, сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей.
25 января суд согласился с позицией следователя и органов прокуратуры о наличии оснований для отстранения Леонида Харитонова от должности и удовлетворил заявленное ходатайство.
При этом вопрос виновности обвиняемого в инкриминируемом деянии в рамках рассмотрения ходатайства судом не рассматривался в силу положений УПК РФ.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Комментарии
100000р -смех, миллиардами воруют и... процветают
Скорее всего просто с полицаями по конфликтовал, вот и сшили ему дело белыми нитками.