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Новости

Песков не считает запрет показа "Смерти Сталина" проявлением цензуры

, ИА "Амител"
Также он прокомментировал предложение о создании спецоргана для выдачи прокатных удостоверений фильмам

Фото: kino-kingdom.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением, что отзыв прокатного удостоверения у картины "Смерть Сталина" — это проявление цензуры. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме этого, Песков прокомментировал предложение сетей кинотеатров создать специальный орган, выдающий прокатные удостоверения фильмам, чтобы исключить из процесса Минкультуры.

"Есть инициатива, нужно ее обсуждать. Другое дело — менять один орган на другой орган, опять же — насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии все-таки, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране", — цитирует агентство ответ официального представителя Кремля.

Напомним, в минувший вторник, 23 января, за два дня до выхода в прокат Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на ленту "Смерть Сталина". Прокатчиком фильма выступает компания "Вольга".

В РФ фильм вызвал волну возмущения среди ряда известных политиков и деятелей культуры, которые попросили отозвать у ленты прокатное удостоверение.

В их письме на имя главы Министерства культуры говорится, что британский фильм является "пасквилем на историю нашей страны", ""комедией", очерняющей память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме этого, они посчитали, что показанную в картине информацию можно расценивать как экстремистскую и унижающую человеческое достоинство.

Авторы письма уверены, что выход картины в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал бы оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

По данным агентства, свои подписи в письме оставили председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2018 18:31
- гость -

А кому чешется,пусть в интернете посмотрит...

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25.01.2018 18:59
- гость -

А бабки у подъезда говорят, что в 37 говорили, что коммуняки не устраивали ни убийств ни ГУЛАГА. А еще они говорят, что Сталин не знал, что узнают. А еще говорят Д.Песков умничка.

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