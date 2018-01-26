Как провести эти холодные барнаульские выходные и куда сходить, чтобы отвлечься от будней и важных дел, читайте в нашем гиде.
В субботу в 17:00 покажут спектакль "Скрипач на крыше", в Молодежном театре в это же время – трагикомедию по произведению Александра Вампилова "Старший сын", а в драме в 17:30 начнется "Укрощение строптивой".
Вечером можно потанцевать на концерте группы "SkAйФ". Это драйвовые ребята, которые исполняют каверы на группу "Ленинград" и песни собственного сочинения. Мероприятие пройдет в Hairy Lemon Pub, начало в 21:00.
В воскресенье в 17:00 в музкомедии можно будет посмотреть "Юнону и Авось", в 17:30 в драме покажут историю "За двумя зайцами".
Среди кинопремьер недели – криминальный триллер "Девушка в тумане", главные роли в котором исполняют Тони Сервилло и Жан Рено. Кроме того, в кинотеатрах покажут фантастический боевик "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" и российскую ленту "Zомбоящик". Также стоит посмотреть добрую картину "Приключения Паддингтона 2", фантастический триллер режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" и историческую драму с Гари Олдманом "Темные времена".
Очень насыщенными выходные будут в плане детских развлечений. В субботу малышей можно сводить в театр кукол "Сказка" на спектакль "Муха-Цокотуха" — это интерактивный проект, рассчитанный на самую юную аудиторию – детей от 1 года. Показ в 11:30.
В воскресенье в музкомедии пройдет "Спящая красавица", начало в 11:00. А в МТА в 10:30 можно будет посмотреть русскую народную сказку "Солнечный зайчик". Это новый проект театра "ЗабаваPlay", посвящен он самым маленьким зрителям и включает в себя интерактивные спектакли для детей от 2 до 7 лет. На специально оборудованной экспериментальной площадке Пятый угол малыши смогут приобщиться к искусству театра. Приглашают и детей с ограниченными возможностями здоровья. Спектакли этого проекта создаются с учетом таких особенностей, на этих представлениях ребенок может и повнимательнее вслушаться, и поподробнее рассмотреть, и потрогать руками… Такие совместные просмотры благотворно влияют на ребятишек: здоровые дети учатся быть добрыми, отзывчивыми к чужим проблемам, готовыми прийти на помощь, а особенные дети успешнее социализируются, учатся общению со сверстниками, которого им так часто не хватает.
“Солнечный зайчик” — второй спектакль проекта "ЗабаваPlay", в основе которого лежит русская народная “Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост” в обработке Дмитрия Мамина-Сибиряка. Это сказка про зайчика, который сначала всего боялся, а потом стал смелым, даже волка не испугался.
После в МТА в 13:00 артисты театра покажут детский детектив "Опасные приключения Калле-сыщика".
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Сидите дома в такой мороз!