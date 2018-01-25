Фото: lizaalert.org
В Барнауле ведутся поиски пропавшего 36-летнего Михаила Фроловского. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".
Уточняется, что последний раз мужчину видели 23 января текущего года. Он вышел из дома и до сих пор не вернулся, его местонахождение неизвестно.
Рост пропавшего составляет 160 сантиметров, он среднего телосложения с короткими рыжими волосами.
Мужчина был одет в темно-зеленую шапку, черную куртку с серыми рукавами, серые штаны и черные ботинки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 112.
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