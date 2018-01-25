Фото: youtube.com
Турист из Японии решил проверить себя на прочность и искупаться в реке в Оймяконе (Якутия) в 60-градусный мороз. Об этом пишет "Лента.ру".
В опубликованном на видеохостинге YouTube ролике видно, как японец в одних плавках выбегает из микроавтобуса, говорит несколько слов снимающим его людям и залезает в воду. Мужчина несколько раз ныряет, а затем с криком забегает обратно в транспорт.
Издание отмечает, что ролик появился в сети 22 января. С тех пор его посмотрели уже свыше 217 тысяч раз.
Комментарии
Респект! Это вам не Владимир Владимирович в бассейне с попами.
Молодец. Настоящий герой!!!!!!
Где несколько раз ныряет?
Кроме того что он крикливый журналисты больше ничего хорошего увидеть не смогли. Не писать же в конце концов, что японец может быть смелым, решительным и просто любящим жизнь и приключения.
Опасно после выхода из воды, можно льдом покрыться и переохладиться.
несколько раз я не увидел.....
наврали!
25.01.2018 19:25
- гость -
Зачем вы так ВВП завидуете откровенно? Сами в Оби окунались, хотя бы в мае ?
имперский отморозок )