СМИ сообщили о смерти в США известного писателя в жанре ужасов

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Известный писатель в стиле ужасов Джек Кетчам умер в Соединенных Штатах. Об этом пишет Life, ссылаясь на Entertainment Weekly и литературного агента автора Элис Фрид Мартелл.
Уточняется, что причиной смерти 71-летнего писателя стала онкология.
Кетчам является автором таких известных хоррор-рассказов, как "Стервятники", "Девушка по соседству" и "Рыжий". Два его произведения были экранизированы.
Издание добавляет, что одним из поклонников писателя является "король ужасов" Стивен Кинг.
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