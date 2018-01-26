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Моська за гешефт: отчет алтайского губернатора Карлина в цитатах

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Яркие высказывания главы региона на его годовом отчете

Вот такие любопытные высказывания имели место быть в ежегодном отчете губернатора Алтайского края Александра Карлина о работе исполнительной власти в 2017 году.

Глава региона всегда острый на язык. В четверг, 25 января, он был особенно эмоционален и красноречив.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.01.2018 07:32
- гость -

Покажите мне мост в Барнауле который был построен при правлении Карлина!

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26.01.2018 07:42
Дюша Метёлкин

ну прям "Козьма Прутков"..... но у него наверняка же 32 зуба.....

0  0
26.01.2018 07:54
Сталинский Сокол

Вот про Моську, это к кому было обращение? Можно по подробнее.

0  0
26.01.2018 08:11
Я не робот

Два больших. Реконструкция была, которая по цене работ и сложности не уступает строительству нового. Память тренируйте!

0  0
26.01.2018 08:17
- гость -

Да все было при г.Карлине, ещё лет 10 его правления и окажется что половина населения родилась при нем (из всех ста тысяч).

0  0
26.01.2018 08:25
- гость -

еще 10 лет правления и останутся одни таджики. или барнаул станет призраком

0  0
26.01.2018 08:31
- гость -

Бескорыстный губернатор.....

0  0
26.01.2018 08:41
69

Что бы критиковать губернатора много ума не надо. Многие даже не пытаются вникнуть во всю сложность внутренней экономической и политической ситуации как в крае так и в стране. То что делается им для края к этих условиях и как это делается, заслуживает уважения. Не думаю что кто то из Вас смог бы лучше управлять краем и примать решения. А у него получатся. И то что некоторые из них имеют долгосрочную перспективу реализации и получения дивидендов, также не задумываетесь. Ну уедет губернатор на заслуженное повышение, пришлют нам молодого москвича зам министра по общим вопросам министерства общего анализа, которому вообще здесь ничего не надо будет, который никого здесь не знает, у которого нет команды и одной целью будет переседеть, вот тогда к Вам уважаемые придёт осознание. И да, я беспартийный и не государственный, просто это мое мнение.

0  0
26.01.2018 08:47
Бобику

А не Вы ли тогда втюхали три мерседеса за 18 млн.руб.?

0  0
26.01.2018 08:54
многодетный

26.01.2018 08:41
69
Что бы критиковать губернатора много ума не надо. Многие даже не пытаются вникнуть во всю сложность внутренней экономической и политической ситуации как в крае так и в стране. То что делается им для края к этих условиях и как это делается, заслуживает уважения

_____________________________________________________________________________

Будьте добры поподробней , что для этого делается Карлиным ? Повышается кадастровая стоимость земли и больше с людей денег берется в виде земельного налога , это называется экономика ? И забудьте вы про политическую ситуацию как в крае , так и в целом в стране , на еду денег не хватает а вы про политику говорите . Снижать налоговое бремя надо , замораживать цены на энергоносители, сейчас инфляция только за счет "традиционных" поднятий цен , не было-бы их и не было инфляции .

0  0
26.01.2018 08:57
Пионер

Ну так и этому москвичу здесь кроме обогащения не надо ничего. Все управление краем лишь на бумаге. Так любой сможет, кто владеет навыками работы с ПК. Вы чем писать какой он молодец, напишите, что он реально сделал для края. 10 пунктов из жизни. Про рост зп сказок не надо.

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26.01.2018 09:22
- гость -

Уши и бумага стерпят все((( А вот глаза.....

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26.01.2018 09:50
- гость -

"Главное в наше время - борьба с мусором" /А.Б. Карлин/

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26.01.2018 09:54
- гость -

Позвольте спросить , а что такое ГЕШЕФТ?? Это что то из новомодного криптовалютного сленга??

0  0
26.01.2018 09:54
- гость -

Депутаты АКЗС очевидно не знают, что они этому острослову могут и отлуп дать - выразив недоверие!

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