Моська за гешефт: отчет алтайского губернатора Карлина в цитатах

Вот такие любопытные высказывания имели место быть в ежегодном отчете губернатора Алтайского края Александра Карлина о работе исполнительной власти в 2017 году.
Глава региона всегда острый на язык. В четверг, 25 января, он был особенно эмоционален и красноречив.
Комментарии
Покажите мне мост в Барнауле который был построен при правлении Карлина!
ну прям "Козьма Прутков"..... но у него наверняка же 32 зуба.....
Вот про Моську, это к кому было обращение? Можно по подробнее.
Два больших. Реконструкция была, которая по цене работ и сложности не уступает строительству нового. Память тренируйте!
Да все было при г.Карлине, ещё лет 10 его правления и окажется что половина населения родилась при нем (из всех ста тысяч).
еще 10 лет правления и останутся одни таджики. или барнаул станет призраком
Бескорыстный губернатор.....
Что бы критиковать губернатора много ума не надо. Многие даже не пытаются вникнуть во всю сложность внутренней экономической и политической ситуации как в крае так и в стране. То что делается им для края к этих условиях и как это делается, заслуживает уважения. Не думаю что кто то из Вас смог бы лучше управлять краем и примать решения. А у него получатся. И то что некоторые из них имеют долгосрочную перспективу реализации и получения дивидендов, также не задумываетесь. Ну уедет губернатор на заслуженное повышение, пришлют нам молодого москвича зам министра по общим вопросам министерства общего анализа, которому вообще здесь ничего не надо будет, который никого здесь не знает, у которого нет команды и одной целью будет переседеть, вот тогда к Вам уважаемые придёт осознание. И да, я беспартийный и не государственный, просто это мое мнение.
А не Вы ли тогда втюхали три мерседеса за 18 млн.руб.?
26.01.2018 08:41
69
Что бы критиковать губернатора много ума не надо. Многие даже не пытаются вникнуть во всю сложность внутренней экономической и политической ситуации как в крае так и в стране. То что делается им для края к этих условиях и как это делается, заслуживает уважения
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Будьте добры поподробней , что для этого делается Карлиным ? Повышается кадастровая стоимость земли и больше с людей денег берется в виде земельного налога , это называется экономика ? И забудьте вы про политическую ситуацию как в крае , так и в целом в стране , на еду денег не хватает а вы про политику говорите . Снижать налоговое бремя надо , замораживать цены на энергоносители, сейчас инфляция только за счет "традиционных" поднятий цен , не было-бы их и не было инфляции .
Ну так и этому москвичу здесь кроме обогащения не надо ничего. Все управление краем лишь на бумаге. Так любой сможет, кто владеет навыками работы с ПК. Вы чем писать какой он молодец, напишите, что он реально сделал для края. 10 пунктов из жизни. Про рост зп сказок не надо.
Уши и бумага стерпят все((( А вот глаза.....
"Главное в наше время - борьба с мусором" /А.Б. Карлин/
Позвольте спросить , а что такое ГЕШЕФТ?? Это что то из новомодного криптовалютного сленга??
Депутаты АКЗС очевидно не знают, что они этому острослову могут и отлуп дать - выразив недоверие!