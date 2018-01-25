Руководитель секты "бога Кузи" задержан в Подмосковье

Правоохранители задержали в Московской области фактического руководителя секты "бога Кузи" Юрия Цукермана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина подозревается в хищении около 215 миллионов рублей со счетов МВД России. Данные средства были изъяты в качестве вещественных доказательств по делу в отношении секты.
"В Московской области задержан находящийся в федеральном розыске Юрий Цукерман. Установлено, что ранее судимый Цукерман фактически руководил мошеннической деятельностью секты "бога Кузи" и являлся ее основным бенефициаром", — сообщил представитель силового ведомства.
Как сообщалось ранее, москвич Андрей Попов (на фото) в 2007 году создал секту, провозгласив себя владыкой Романом — "богом Кузей". В сентябре 2015 года "Кузя" был арестован по подозрению в хищениях и причинении вреда здоровью граждан. Генпрокуратура отмечает, что в общей сложности он вместе с соучастниками похитил не менее семи миллионов рублей. В качестве предлога они говорили, что деньги необходимы на проведение обрядов, покупку атрибутики, литературы и строительство храма.
Самому "богу Кузе" вменяется мошенничество и создание секты. Виновным он себя не признает.
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