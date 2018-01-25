МЧС вводит дополнительные меры из-за сильных морозов в регионах

В 22 субъектах Федерации вводятся дополнительные меры вследствие установившихся экстремально низких температур воздуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Большинство регионов с особым режимом функционирования систем социальной инфраструктуры расположены на территориях Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Специалисты МЧС развернули 151 пункт обогрева для социально незащищённых групп населения, каждый из которых рассчитан на единовременный приём более 5,8 тысячи человек.
Вдоль дорог федерального, регионального и местного значения ведут работу по помощи людям сотрудники 34 подвижных, восемь мобильных станций и более чем 1,1 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания.
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