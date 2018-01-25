Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что обществу необходима дискуссия о духовных и нравственных скрепах, поскольку важно, с какими установками молодежь станет проектировать будущее, пишет "Парламентская газета".
"Та среда, в которую часто приходится окунаться молодым людям, — Интернет, СМИ — порой содержит идеологический мусор. Подросткам бывает очень сложно разобраться в этом месиве добра и зла", — заявил сенатор в ходе "круглого стола" в Совфеде в рамках VI Рождественских парламентских встреч.
По его словам, в этой связи нравственные установки, воспитание в семье, школе и коллективе играют одну из главных ролей.
Также Рязанский отметил важность развития волонтерского движения среди молодежи. Он сообщил, что к настоящему времени законопроект о добровольчестве принят Госдумой во втором чтении.
"Государство будет и дальше поддерживать эту работу", — заверил сенатор.
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