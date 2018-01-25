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Молодоженов предлагают обязать проходить тест перед вступлением в брак

, ИА "Амител"
Свою инициативу парламентарий намерен передать в Минздрав 26 января

Фото: gdesalon.ru

Доктор медицинских наук, профессор, президент Национального института сексологии Лев Щеглов уверен, что в предложении депутата Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова обязать молодоженов перед вступлением в брак проходить тест на психологическую совместимость есть зерно здравого смысла, пишет "Парламентская газета".

Ранее Петров предложил обязать молодоженов проходить психологические тесты. По его мнению, это спасет от конфликтов многие семьи и сократит количество разводов. Свою инициативу парламентарий намерен передать в Минздрав 26 января.

"По сути это предложение логичное: многие действительно совершают ошибки, за которые потом приходится расплачиваться, и которые можно было бы избежать", — подчеркнул Щеглов.

В то же время он заметил, что по форме это несколько смешно: "Потому что я не вижу возможности принуждать людей проходить какие-либо тесты".

Щеглов также добавил, что правильную логику депутата было бы разумно превратить в рекомендации — чтобы вступающие в брак могли получить советы специалистов, чтобы при подаче документов в загс им давали информацию о семейных психологах.

"А обязать — это и невозможно, и бессмысленно. Мы получим, скорее обратную реакцию: сейчас столько всего запрещают или обязывают, что возникла ситуация перенасыщения — у людей, особенно у молодежи, вырабатывается стойкий протест против запретительных или принудительных мер", — предупредил Щеглов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.01.2018 21:34
- гость -

ха-ха
вообще не так надо. приходит человек в ЗАГС, заполняет анкету, отвечает на вопросы. робот что-то считает, прикидывает и выдает вариант, на ком жениться. отказался - штраф 50 тыр

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