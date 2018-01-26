Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 280 квадратных метров продают в поселке Южный в Барнауле за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
На цокольном уровне расположены теплый гараж, котельная, помещение для зимних заготовок. На первом этаже — прихожая, зал для приема гостей, кухня-студия, санузел, спортзал.
На втором этаже находятся две спальни, ванная и коридор, на третьем – две спальни, рабочий кабинет, застекленная лоджия, коридор и санузел.
"Во всем доме натянуты потолки, пластиковые окна, полы с подогревом, отопление газовое, вода централизованная", — добавляет автор объявления.
Коттедж находится на участке площадью 19 соток. На приусадебной территории имеется баня, гараж, беседка, вольер для собак.
Комментарии
А почему честно не написать, что это село Лебяжье, а не пос. Южный?