В России летом может начаться эксперимент по маркировке обуви специальными знаками и созданию системы прослеживаемости оборота обуви, пишут "Ведомости".
Проект постановления правительства о старте такого эксперимента опубликован на портале regulation.gov.ru. Тестовая маркировка начнется 1 июня этого лета и продлится до конца года.
Цель эксперимента — проверить, может ли маркировка помочь в борьбе с незаконным ввозом, производством и оборотом обуви в России, а также повысить сбор таможенных и налоговых платежей, сказано в документах.
По итогам эксперимента будет решено, целесообразно ли вводить обязательную маркировку обуви в России.
В эксперименте будут участвовать производители и импортеры обуви, а также продавцы.
Какие именно средства идентификации будут использоваться в эксперименте, согласно проекту постановления, решит Минпромторг.
Среди других ближайших целей по маркировке — верхняя одежда, блузки, сорочки, туалетная вода, духи, фотокамеры и колесные диски.
Комментарии
Де би лы!
дай, дай, денег дай...
Души налогами, акцизами и сборами этот жиреющий на продажах энергоресурсов расейский народ!