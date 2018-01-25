Девочка-богатырь родилась в Дагестане

В городе Дагестанские Огни родилась девочка весом 6 кг 300 г, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный минздрав.
Сообщается, что это пятый ребенок в семье. Маме на момент родов было 42 года, однако обошлось без оперативного вмешательства.
В минздраве отметили, что 6 кг для новорожденного — перевес и патология.
У ребенка имеются проблемы со слухом, в дальнейшем могут возникнуть и другие проблемы.
Родители девочки-богатыря с журналистами общаться отказываются.
Комментарии
а журналюгам лишь бы лесть везде, отстаньте от семьи