Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью Daily Storm отреагировал на открытое письмо кандидата в президенты Ксении Собчак, которое она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".
В обращении к Кадырову телеведущая потребовала поспособствовать освобождению главы чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева.
"Вот она кандидат в президенты и не знает, что у меня нет таких полномочий. Я — не судья, не прокурор, не руководитель МВД. Я — глава республики. У меня нет никаких полномочий для того, чтобы освободить или задержать кого-либо. Вот она глупая, я не понимаю ее. Откуда такие глупые люди берутся? Как я могу освободить человека, который задержан и у которого по версии следствия изъяли наркотики?" — заявил Кадыров.
"И все знают, что его сын наркоман. Что есть свидетель, который говорил, что он курил анашу. Есть все доказательства. Почему-то всем интересны Титиевы и Татаевы. Мы многих задерживали, сажали по закону. Пусть они берут статистику, сколько человек в Чечне задержаны за наркотики и осуждены", — подчеркнул чеченский лидер.
Он также отметил, что до задержания Титиева не знал ничего о нем: "Если он правозащитник, я разве не должен про него знать? Спросите у жителей Чечни, слышали ли они про него? Если да, то я никогда в жизни в народ не выйду. Я первый раз услышал".
Как ранее сообщалось, в машине Титиева был найден пакет со 180 граммами наркотического вещества. Позднее правозащитнику предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Задержание Титиева вызвало критику в западных странах. В Кремле заявили, что необходимо дождаться результатов следствия, чтобы делать какие-либо выводы.
Открытое письмо Рамзану Кадырову. Рамзан Ахматович! Уже неделю по сфальсифицированному обвинению сидит в тюрьме Оюб Титиев. Прокомментировав его задержание, вы назвали правозащитников "людьми без нации и рода". Как же вы не понимаете: люди, отстаивающие чужие права — такие как покойная Наталья Эстемирова, Людмила Алексеева, Зоя Светова, Оюб Титиев, — и есть самого лучшего, самого важного рода! И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится их защита. Я обращаюсь и к российским политикам, другим кандидатам в президенты и не только: к Навальному, Явлинскому, Грудинину, Титову. Есть темы и события, когда мы должны оставить в стороне все свои разногласия и споры "о люстрации", "о национализации" и пр. Они не стоят и одного часа, проведенного в тюрьме Титиевым. Два года сидит в тюрьме, болеет Никита Белых. В тюрьме встретит свое 60-летие Алексей Малобродский. А ведь они еще даже не осуждены судом. Только что в Ингушетии сожгли местное отделение "Мемориала". Так хватит спорить между собой! Спасение конкретных людей, страдающих прямо сейчас, может и должно стать общей целью наших усилий. Путин все равно выиграет эти "как бы выборы", но если мы защитим невинных, в первую очередь правозащитников и политзаключенных, то мы здесь уже не зря. Рамзан Кадыров! Мы требуем немедленно освободить из под ареста Оюба Титиева.
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