Шурыгина обвинила убитую студентку Бауманки в разгульном образе жизни

Скандально известная Диана Шурыгина прокомментировала порталу "Дни.ру" трагедию, которая произошла на днях с двумя студентами Бауманки в Москве.
Шурыгина считает, что трагедия произошла "исключительно из-за того, что больной на голову парень не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ, и решил его прекратить".
Напомним, трагедия разыгралась в ночь с 22-го на 23 января в одной из квартир дома на улице Казакова в Москве. По предварительной информации, 19-летний студент Бауманки зверски убил из ревности свою подругу, после чего юноша в деталях описал свои действия в соцсетях и оставил пожелания своим друзьям и знакомым. Тело студента обнаружили рядом с погибшей девушкой.
Позднее оказалось, что убитая ранее рассылала интимные фото в Сети, а также хотела закрутить роман с другом Артема, что его сильно ранило и, возможно, подтолкнуло к мыслям об убийстве.
Комментарии
лучше бы Лозе за комментариями позвонили, чем Шурыгиной
Шурыгина считает, что трагедия произошла "исключительно из-за того, что больной на голову парень не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ, и решил его прекратить".
Шалашовке тоже самое грозит, если ее нынешний муж узнает про ее недавние похождения.