Купюра в 2000 рублей вызвала у официантки истерику

В кафе поселка Новобурейский Амурской области посетитель попытался расплатиться с официанткой новой купюрой номиналом 2000 рублей. Увидев банкноту, женщина устроила истерику и наотрез отказалась ее принимать, сообщает телеграм-канал LifeShot.
"Я такие брать не буду! Мне нормальные деньги дают, не такие! Я первый раз такие деньги вижу!" - возмущается женщина.
Новые купюры поступили в обращение в октябре 2017 года. На банкноте в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.
Комментарии
я бы тоже подумал, что это лохотрон
впервые про эту купюру узнал сегодня от бухгалтера на работе
Фантик
Плохие банкноты. Не в традиции дизайна русских дензнаков.
Колониальные фантики, точно