В случае ремонта жилья, при установке и замене межкомнатных дверей встает вопрос о приобретении качественных и при этом желательно недорогих полотен, особенно это актуально, если двери требуются сразу для нескольких комнат и хочется единства стиля в помещении. В таком случае есть смысл рассмотреть вариант покупки дверей из такого современного, качественного и надежного материала, как экошпон — это отличная и доступная альтернатива деревянным массивам. В Барнауле компания "Дверис" предлагает широкий ассортимент дверей из такого материала по низкой цене.

Выгодное предложение: участникам акции "2+1" при покупке двух дверей из экошпона третью "Дверис" дарит в подарок. Сроки действия акции — до 28 февраля. В акции участвуют высококачественные двери российского производства Viladoors. Сейчас значительно снижены цены на весь представленный ряд этой торговой марки. Почему стоит выбрать этот вариант? Вот лишь часть преимуществ дверей, изготовленных из экошпона:

- Высокая износостойкость. Такие двери устойчивы к истиранию, влажности, перепадам температур, легким ударам, а также появлению царапин и трещин.

- Напоминают натуральное дерево. Рисунок и текстура хорошего шпона очень похожи на дерево, синтетическое происхождение выдают лишь повторяющиеся узоры на полотне и характерный глянцевый блеск.

- Доступная цена. В сравнении с тем же деревом экошпон значительно дешевле.

- Длительный срок службы. Зависит от наполнителя полотна, но в среднем составляет более 10 лет.

- Безопасность. Материал получил название "эко" из-за способа производства: деревянные опилки окрашиваются, смешиваются, прессуются и склеиваются между собой. В составе нет вредных примесей. Это царговые двери, конструкция которых представляет из себя наличие горизонтальных и вертикальных планок (царг), образующих рамочный каркас. Жесткость конструкции объясняется количеством используемых планок (от трех и более). Данный вид проектирования дверей схож с филенчатыми, но является более прочным и долговечным за счет большей толщины вставок.

- Оригинальность дизайна. Нередко в качестве вставок используются стекло, плоские филенки, различные декоративные вставки.

Компания "Дверис" работает на рынке Алтайского края с 2014 года, заслужив за это время репутацию надежного продавца и делового партнера. Благодаря прямым контрактам с производителями дверей компания "Дверис" может предложить своим покупателям конкурентоспособные цены на представленный ассортимент. Здесь можно приобрести двери нестандартных размеров, различных расцветок и дизайна, действует гарантия до двух лет, осуществляется бесплатный выезд замерщика, отсутствие предоплаты. Регулярно проводятся акции, позволяющие приобрести двери высокого качества на выгодных условиях. Выбирайте хорошие двери по лучшей цене!

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